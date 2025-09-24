聽新聞
全真瑜珈6分館因罷工暫停業 北市法務局受理申訴案爆128件
新加坡連鎖健身房「TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身」，在台開業20年，目前全台共有13間分店，會員人數逾萬人，但業者無預警公告，因勞資糾紛員工罷工，雙北、桃園共6間分店將於近日暫停營業。法務局截至今中午12時，已受理消費爭議申訴案共128件，將於26日請業者到府說明退款相關進度。
全真瑜伽忠孝館在今年6月就已宣布停業，體育局、消保官日前已請全真公司到府說明退費辦理進度及瞭解各分店營運狀況，退費進度已完成63%剩餘約300多位會員，規畫於10月底前處理完成。此波暫停營業包含古亭、天母、敦南館，預計將再請業者到府了解營運狀況。
法務局表示，體育局在例行稽查全真公司各分館履約保障部分，皆有符合規範提供履約保障，並交付予陽信銀行開立信託專戶，存放於銀行履約履保金尚有2億多，因全真公司僅公告部分分館暫停營業未達信託契約約定全面歇業的情況無法啟動信託財產分配，如消費者因單館暫停營業欲終止契約及退款，仍需向全真公司主張。
體育局及消保官將於本周再請全真公司到市府說明預計暫停期間、受影響消費者人數及後續退款期程規畫，以維護消費者權益。消保官葉家豪說，一旦企業經營者發生無法提供商品或服務的情況時，消費者可藉由履約保障機制，取回所繳交的價款，或由其他業者代為提供商品或服務，以維護受害消費者的權益。
