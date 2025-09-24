快訊

美政府回聘數百名DOGE解職員工 「爽放7個月帶薪假」爛攤竟由納稅人埋單

影／部落英雄！在地青年喊「我們自己救」 連夜救援背出受困長輩

吳子嘉爆蘇貞昌、陳時中採購疫苗汙1億美金 加重誹謗罪判8月

聽新聞
0:00 / 0:00

新北市府通過115年總預算案 歲出2612億成長逾17%

中央社／ 新北24日電
新北市長侯友宜。聯合報系記者林媛玲／攝影
新北市長侯友宜。聯合報系記者林媛玲／攝影

新北市政會議今天通過115年度總預算編列案，歲入2478億餘元；歲出2612億餘元，較今年增387.44億元，主要項目為重大工程、基礎設施、教育支出、社會福利。全案送市議會審議。

市長侯友宜表示，中央應該將事權分配說清楚，經過充分溝通，不要片面決定，到底還有哪些事權該由地方扛責任，要趕快說清楚，否則，導致地方難以規劃。他批評中央以片面決定方式分派責任，「這不是溝通」。

他說，面對中央財源與事權劃分的不確定性，預算籌編將嚴守財政紀律，優先投資重大工程、基礎設施、教育及社會福利。針對中央不補助的項目，新北已將預算編列進去，並扛起責任照顧孩子。

市府主計處與研考會今天提案115年度總預算，據統計，財政收支劃分法修正後，中央挹注新北市淨增加新台幣257億元，包括普通統籌分配稅、一般性補助款及計畫型補助款。市府依「基礎建設加倍、計畫推動加速、社會福利加碼」原則，規劃4大政策領域全面擴增。

市府說，重大工程預算較上年度增加206億元，其中，捷運各路線建設增加127億元；基礎設施增加63億元，將投入道路、橋梁、汙水下水道、市場、運動設施、公園及登山步道等。區公所整體預算也成長逾20%。

市府說，教育支出增加31億元，將全面汰換老舊課桌椅、班班設置置物櫃，並推動「生生有鮮乳」政策，優化就學環境。社會福利則增加62億元，將推動長照十年計畫3.0，擴大敬老卡與愛心卡使用範圍與點數，加碼生育獎勵金。

市府指出，115年度歲出規模2612億餘元，雖較114年度成長17.42%，歲出人均預算將自5.4萬元提升至6.4萬元，但仍為六都最低，不到台北市的8成。新北市將妥善運用資源，把錢花在刀口上。

新北市議會第4屆第6次定期會議，將於9月30日召開，除10月1日由侯友宜提出施政報告，並將於11月中旬，侯友宜報告115年度總預算編製經過，隨後由各委員會分組審查。

總預算 侯友宜

延伸閱讀

新北市推動「鮮奶幸福週」115年起33萬名學幼童受惠

營養午餐補助中央地方再槓 張惇涵：在野修財劃法不應只調公式

樹林電池工廠大火波及隔壁 塑膠工廠負責人一家兩大1小枉死

皮蛇疼如電擊火燒 新北即起擴大全額補助帶狀疱疹疫苗對象

相關新聞

全真瑜伽突關6分店 勞動局7月勞檢已罰2萬

全真瑜珈健身昨宣布敦南館等6分館暫停營業。北市勞動局表示，因全真瑜珈有未給付工資情事，已於6月2日勞檢，發現違反勞基法遲...

新北市府通過115年總預算案 歲出2612億成長逾17%

新北市政會議今天通過115年度總預算編列案，歲入2478億餘元；歲出2612億餘元，較今年增387.44億元，主要項目為...

新北雙溪上林荷花田 區公所打造舒適賞花環境

每年夏季盛開的上林荷花田，是新北市雙溪區的重要觀光亮點，不僅吸引大量遊客前來賞花，也帶動地方小農的經濟發展。為優化荷花田環境，雙溪區公所展開荷花田環境整備作業，包含除草、排水清理及田埂步道優化等，要讓遊客明年能夠在安全舒適的環境中欣賞荷花之美。

新北雙溪外柑里銀髮共餐日 義剪團隊暖心服務長者

為關懷高齡長者，促進社區健康與情感交流，新北市雙溪區外柑里今(24)日舉辦「銀髮共餐日」活動，邀請社區長者齊聚一堂共進午餐，享受溫馨時光。現場除豐盛的餐食外，崇慧文化教育發展協會更特別帶領義剪團隊到場，為共餐長輩們免費理髮，讓大家「改頭換面」迎接美好每一天。

攜手共護水域安全 新北汐止防災企業捐水帶助清淤

汐止區柯子林，每逢夏天湧入上千人次的遊客游泳消暑，平時晨泳協會除了有志工維護戲水安全，也需要清除溪道淤泥，保障水域安全，之前都是將社區不用的消防水帶拿來用，這次則是在汐止區公所的媒合下，今(24)日防災企業主動捐贈消防水帶，支持在地水域安全工作。

新北汐止消防大樓上樑儀式 預計明年7月竣工

原本的汐止消防分隊建物老舊再加上是海砂屋，並不安全，在整個拆除後，終於在去年開始進行改建，經過一年多的施工，今(24)日，消防第六大隊舉行上樑儀式，在來賓們虔誠祭拜下，祈求工程順利，如期如質在明年7月竣工，提升汐止整體的消防救災量能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。