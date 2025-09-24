新北市府通過115年總預算案 歲出2612億成長逾17%

新北市政會議今天通過115年度總預算編列案，歲入2478億餘元；歲出2612億餘元，較今年增387.44億元，主要項目為重大工程、基礎設施、教育支出、社會福利。全案送市議會審議。

市長侯友宜表示，中央應該將事權分配說清楚，經過充分溝通，不要片面決定，到底還有哪些事權該由地方扛責任，要趕快說清楚，否則，導致地方難以規劃。他批評中央以片面決定方式分派責任，「這不是溝通」。

他說，面對中央財源與事權劃分的不確定性，預算籌編將嚴守財政紀律，優先投資重大工程、基礎設施、教育及社會福利。針對中央不補助的項目，新北已將預算編列進去，並扛起責任照顧孩子。

市府主計處與研考會今天提案115年度總預算，據統計，財政收支劃分法修正後，中央挹注新北市淨增加新台幣257億元，包括普通統籌分配稅、一般性補助款及計畫型補助款。市府依「基礎建設加倍、計畫推動加速、社會福利加碼」原則，規劃4大政策領域全面擴增。

市府說，重大工程預算較上年度增加206億元，其中，捷運各路線建設增加127億元；基礎設施增加63億元，將投入道路、橋梁、汙水下水道、市場、運動設施、公園及登山步道等。區公所整體預算也成長逾20%。

市府說，教育支出增加31億元，將全面汰換老舊課桌椅、班班設置置物櫃，並推動「生生有鮮乳」政策，優化就學環境。社會福利則增加62億元，將推動長照十年計畫3.0，擴大敬老卡與愛心卡使用範圍與點數，加碼生育獎勵金。

市府指出，115年度歲出規模2612億餘元，雖較114年度成長17.42%，歲出人均預算將自5.4萬元提升至6.4萬元，但仍為六都最低，不到台北市的8成。新北市將妥善運用資源，把錢花在刀口上。

新北市議會第4屆第6次定期會議，將於9月30日召開，除10月1日由侯友宜提出施政報告，並將於11月中旬，侯友宜報告115年度總預算編製經過，隨後由各委員會分組審查。