全真瑜伽突關6分店 勞動局7月勞檢已罰2萬

全真瑜珈健身昨宣布敦南館等6分館暫停營業。北市勞動局表示，因全真瑜珈有未給付工資情事，已於6月2日勞檢，發現違反勞基法遲付薪資，今年7月31日罰處2萬元；近期又於9月15日、16日及23日接獲勞工申訴，將再勞檢，如屬實將再罰2至100萬元罰鍰。

勞動局表示，本案去年7月8日有1位勞工申請與全真瑜珈勞資爭議調解，8月2日進行調解會議，該案有調解成立。今年6月5日有14名勞工申請調解，爭議事項為遲付工資、資遣費及開立非自願離職證明等事項，但因雙方歧見過大，調解不成立。

勞動局表示，如果調解不成立，勞資雙方可以合意申請交付仲裁，也可以達到徹底解決紛爭之效果，但如果勞工不願申請交付仲裁，勞工亦可向法院依據勞動事件法提起訴訟，解決紛爭。

勞動局強調，處罰並非唯一目的，更應優先維護勞工受損權益。勞工如果與雇主發生未給付工資等爭議，勞工可以向勞動局申請勞資爭議調解，解決紛爭，本案勞工如有申請調解，勞動局將排定調解日期，由公正第三人之調解人進行調解。

勞動局表示，如果全真瑜珈有歇業情形，勞工可向勞動局申請歇業事實認定，後續就未給付工資及資遣費部分，可向勞動部勞工保險局申請工資墊償。呼籲雇主應善待勞工，即使因經營不善而須資遣勞工，亦應符合法定程序，並給付尚未給付之工資及資遣費等費用。