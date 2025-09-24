全真瑜珈健身員工申訴遲付薪資 北市將勞動檢查
台北市勞動局今天表示，針對連鎖健身房「TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身」6間分店近日將暫停營業；此前已就遲付薪資開罰過，近日再接獲勞工申訴，將做勞動檢查，屬實再罰。
全真瑜珈健身5月才宣布，忠孝館將在6月租約期滿後結束營業，昨天又在臉書發出公告，表示因內部營運調整與人力安排，各分館將調整營業時段，敦南館、古亭館、天母館、中和館、汐止館及桃園館則暫停營業。
台北市勞動局科長洪三凱說，之前就接獲員工申訴資方未給付薪資，6月2日實施檢查，證實違反「勞動基準法」第22條第2項規定，遲付勞工薪資，7月31日處新台幣2萬元罰鍰，並公布受裁處人名稱、負責人姓名、處分期日、違反條文及罰鍰金額。
他說，9月15日、16日、23日再接獲員工申訴遲付薪資，將進行勞動檢查，查證屬實，將再裁處2至100萬元罰鍰。
洪三凱進一步說，7月8日有1名勞工申請與全真瑜珈勞資爭議調解，8月2日進行調解會議，有調解成立。
他也說，6月5日則有14名勞工申請調解，爭議事項為遲付工資、資遣費及開立非自願離職證明等事項，因雙方歧見過大，調解不成立；若是這種狀況，勞資雙方可以合意申請交付仲裁，如果勞工不願申請交付仲裁，也可向法院依據勞動事件法提起訴訟，解決紛爭。
他解釋，調解要雙方合意，仲裁跟調解不同之處是，由仲裁人直接做判斷。
最後，洪三凱提醒勞工，如果全真瑜珈有歇業情形，勞工可向勞動局申請歇業事實認定，後續可就未給付工資及資遣費，向勞動部勞工保險局申請工資墊償。
