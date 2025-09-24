新北汐止消防大樓上樑儀式 預計明年7月竣工

原本的汐止消防分隊建物老舊再加上是海砂屋，並不安全，在整個拆除後，終於在去年開始進行改建，經過一年多的施工，今(24)日，消防第六大隊舉行上樑儀式，在來賓們虔誠祭拜下，祈求工程順利，如期如質在明年7月竣工，提升汐止整體的消防救災量能。

新北市議員白珮茹表示，今天是消防第六大隊消防大樓的上樑儀式，很感謝新北市政府，因為這裡因為土地地目的關係，還要歷經城鄉局都市計劃審議，在民國110年時，送中央審議後，透過都市計劃的變更，才能讓消防隊順利改建，其實這棟大樓，在當初時，汐止婦宣隊也會在分隊上課常訓，所以防宣的姊妹對這棟大樓有非常深的感情，當時不只樓地板傾斜，外圍還用了鋼樑支撐，就怕會隨時倒塌，所以很感謝新北市政府編了4.7億的經費，讓第六大隊能順利改建，而且這個位置就座落在汐止火車站周邊，攸關汐止消防救災的量能，期待大樓能在明年順利完工啟用，讓汐止整體防災功能提升。

消防局第六大隊長羅億田指出，這個工程是舊的汐止消防分隊原地拆除重建，最主要是因應消防需求需要更大的空間，感謝議員、區長協助爭取經費，工程結構是地上7層、地下2層，總樓地板面積6,744平方公尺的建築物，含市民活動中心樓地板面積250平方公尺，從112年的12月31日開工，目前已經蓋到屋突2層結構體工程，預計大概是明年會完工，可以增加消防救災能量，很多訓練或是器材都可以在裡面。

汐止區長林慶豐說，今天來參加消防大樓跟義民市民活動中心合建工程的上樑典禮，後續整個工程大約是在明年10月會完工，可以提供大約將近70坪樓地板面積的空間，提供義民里鄉親使用，做為市民活動的場域，希望完工後，相關的老人共餐、里內活動，就可以善加利用這個場地。