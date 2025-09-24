快訊

攜手共護水域安全 新北汐止防災企業捐水帶助清淤

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
防災企業捐贈消防水帶，不僅提升了水域安全，更凝聚了在地公私協力合作的力量。 圖／觀天下有線電視提供
防災企業捐贈消防水帶，不僅提升了水域安全，更凝聚了在地公私協力合作的力量。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區柯子林，每逢夏天湧入上千人次的遊客游泳消暑，平時晨泳協會除了有志工維護戲水安全，也需要清除溪道淤泥，保障水域安全，之前都是將社區不用的消防水帶拿來用，這次則是在汐止區公所的媒合下，今(24)日防災企業主動捐贈消防水帶，支持在地水域安全工作。

今天汐止區長林慶豐帶領課室主管，前往汐止區康寧街科學園區的新呈工業公司，在企業捐贈消防水帶儀式上，由區長林慶豐代表受贈，並且回贈感謝狀，感謝防災企業主動捐贈，守護水域安全。

柯子林一到夏天，游泳戲水的人很多，除了暑假有蘆五協會協助外，平日晨泳協會志工也會自發性的協助維護遊客戲水安全，讓去年汐止的溺水人數能維持零件事故的佳績。

汐止區長林慶豐表示，要代表汐止區公所向新呈公司表達最誠摯的感謝，新呈不僅在產業經營上有亮眼成就，更展現企業社會責任，主動捐贈消防水帶，很榮幸能擔任這次的媒合角色，結合企業的善意與地方需求，把這批消防水帶，交由晨泳協會使用，協助在柯子林天然泳池進行巡查與環境清理，確保戲水民眾的安全。這次的捐贈不僅提升了水域安全，更凝聚了在地公私協力合作的力量。

新呈工業董事長陳泳睿指出，這次新呈有機會去做捐贈是非常好的事情，很感謝汐止區公所居中媒合促成，身為防災企業，盡一份企業社會責任，如果有機會希望能夠再盡自己的力量協助，一直以來都有跟公司同仁說，開公司取之於社會，用之於社會，在地方企業就應該為地方做點事。

汐止區晨泳協會常務監事陳成枝說，柯子林下大雨以後都會很髒很多漩泥，所以協會都會動員清理河道，水帶的消耗率很高，一段時間會脆化或是裂開，感謝新呈公司送協會這麼多水帶，以前都是拿社區舊的淘汰下來的來用，現在有新的非常高興。

