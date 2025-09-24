快訊

新北雙溪外柑里銀髮共餐日 義剪團隊暖心服務長者

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
志工們細心為每位長者設計造型，陪伴長輩互動關懷。 圖／觀天下有線電視提供
為關懷高齡長者，促進社區健康與情感交流，新北市雙溪區外柑里今(24)日舉辦「銀髮共餐日」活動，邀請社區長者齊聚一堂共進午餐，享受溫馨時光。現場除豐盛的餐食外，崇慧文化教育發展協會更特別帶領義剪團隊到場，為共餐長輩們免費理髮，讓大家「改頭換面」迎接美好每一天。

崇慧文化教育發展協會的義剪志工們細心為每位長者設計造型，不少阿公阿嬤在理髮後露出滿意笑容，直呼「精神好多了！」其中一位參與義剪的設計師更是土生土長的雙溪人，這次能夠回到家鄉為長輩服務，她感到特別開心與感動。

值得一提的是，雙溪區長劉盈良也親自體驗義剪服務，與長者一同坐上理髮椅，展現親民作風與實際行動力。他表示，社區共餐不僅能讓長者吃得健康、開心，更能減少孤獨感、促進情感交流。未來區公所將持續與在地團體攜手推動更多友善長者的服務計畫，打造幸福樂齡社區。

