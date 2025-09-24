新北敬老愛心卡升級 115年7月起加碼至600點

新北市政府社會局今天表示，自115年7月起，敬老愛心卡升級，點數由480點加碼至600點。也可用於國道客運、國民運動中心、醫院掛號費，預計有89萬名長者及身心障礙者受惠。

社會局長李美珍今天在市政會議報告表示，預計今年底，新北市老年人口將突破20%，成為聯合國定義的超高齡社會。預計民國120年時，高齡人口更將超過100萬人，市府推動長者多元學習、社區健康管理與跨世代共融。

她說，持續推動老人共餐，據點從民國107年的909處增加至1062處。另外，關懷據點導入智慧科技，例如銀髮俱樂部資訊系統、生理量測設備，與輔具EasyGo APP，簡化申請流程、媒合二手輔具。

為協助長者活躍老化，走出家門，社會局表示，預計自115年起，敬老愛心卡全面升級。明年1月起，除原有公車、捷運外，可搭乘國道客運（起訖站北北基桃宜，路線逐步開）、可使用國民運動中心（每項次50點）、市立聯合醫院與29區衛生所掛號費（50點）。

社會局表示，2月起，搭乘台鐵單趟扣抵由30點提高至150點（北北基桃宜），計程車單趟扣抵從65點提升至85點。

不過，敬老愛心卡加碼點數總額，由480點加碼至600點，必須至明年7月才能實施，上半年仍維持每人每月480點。

社會局官員向中央社記者解釋，也曾積極努力，希望從明年1月即加碼為600點，市議員也都支持，不過，悠遊卡公司召集機台與運具業者討論，因業者目前集中人力在運具電子支付等業務，只能將新北需求的點數加值，被迫延期至明年7月實施。