新北雙溪上林荷花田 區公所打造舒適賞花環境

每年夏季盛開的上林荷花田，是新北市雙溪區的重要觀光亮點，不僅吸引大量遊客前來賞花，也帶動地方小農的經濟發展。為優化荷花田環境，雙溪區公所展開荷花田環境整備作業，包含除草、排水清理及田埂步道優化等，要讓遊客明年能夠在安全舒適的環境中欣賞荷花之美。

雙溪區長劉盈良表示，上林荷花田不僅是地方自然景觀的重要資產，更是串聯地方產業、文化與生態旅遊的核心節點。為此，區公所每年在農業局支持下，進行花田除草、環境清潔與相關設施維護，並與在地農民密切合作，共同營造友善且具有地方特色的賞花環境。

劉盈良也說，希望來到雙溪的遊客，不只是欣賞美麗的荷花，更能深入了解在地農村文化，品嚐農特產品，為地方經濟注入活力。