新北雙溪上林荷花田 區公所打造舒適賞花環境
每年夏季盛開的上林荷花田，是新北市雙溪區的重要觀光亮點，不僅吸引大量遊客前來賞花，也帶動地方小農的經濟發展。為優化荷花田環境，雙溪區公所展開荷花田環境整備作業，包含除草、排水清理及田埂步道優化等，要讓遊客明年能夠在安全舒適的環境中欣賞荷花之美。
雙溪區長劉盈良表示，上林荷花田不僅是地方自然景觀的重要資產，更是串聯地方產業、文化與生態旅遊的核心節點。為此，區公所每年在農業局支持下，進行花田除草、環境清潔與相關設施維護，並與在地農民密切合作，共同營造友善且具有地方特色的賞花環境。
劉盈良也說，希望來到雙溪的遊客，不只是欣賞美麗的荷花，更能深入了解在地農村文化，品嚐農特產品，為地方經濟注入活力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言