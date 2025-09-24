快訊

「中文怪物」爆紅卻惹爭議 參賽者性騷、劈腿黑歷史連環爆

獨／「每踩一步都被淤泥黏住」花蓮堰塞湖溢流 搜救人員曝現場慘況

再次重判！教保員毛畯珅性侵39童判刑30年 還要併科罰金5億元

全真瑜珈健身6分館暫停營業 新北桃園啟動調查

中央社／ 桃園24日電

全真瑜珈健身昨天突宣布敦南館等6分館暫停營業，新北市、桃園市消保室都接獲申訴要求退費，若未調解成功可能得走法律途徑；案件除按照申訴程序處理外，也會行政調查。

新北市法制局消費者保護官室主任王治宇表示，全真瑜珈健身公司因內部營運及人力安排調整宣布，包括新北市汐止及中和館等部分場館暫停營運，消保官一早就陸續接到消費者申訴電話，截至下午3時就已達22件，且前仍續有人投訴。

他表示，全真瑜珈從今年6月間北市基隆路的場館暫停營業，就陸續有人申訴並進入調解，主要是要求退費及業者說明，如果這次汐止和中和館申訴案仍無法調解，依法可再提第2次申訴，若仍未能調解成功，可能就需要循司法途徑或向新北消費爭議調解委員會申請調解。

桃園市消費者保護室主任彭新澍表示，今年到目前為止，全真瑜珈桃園館的申訴案件總共有13件，其中2件是今天才接獲，是消費者昨天看到全真公告不能提供服務的時候進來的申訴案件。

他說，會先依照申訴程序處理，然後同步進行行政調查程序；依照健身中心定型化契約應記載事項規定，業者如果沒有辦法正常營業、會有重大影響消費者權益的情形時，應該要在服務24小時以前通知消費者，而且要在營業處所、網站公告。

他也說，行政調查程序之後，如果業者確實不能提供服務，應該依照比例對不能提供的服務部分退費給消費者，避免影響到消費者的權益。

消費者 瑜珈

延伸閱讀

新北敬老愛心卡加碼至600點 藍綠皆贊成

來台20年！全真瑜珈6分店「無預警停業」會員批詐騙：亞力山大翻版

皮蛇疼如電擊火燒 新北即起擴大全額補助帶狀疱疹疫苗對象

新北長者逼近80萬人 鼓勵長者趴趴走明年敬老愛心卡「再加碼」

相關新聞

5分鐘到Lalapor、南港1/2價　汐止千坪景觀宅搶手

近幾年漲幅相對溫和的汐止，因為汐東線今年3月動工的重大建設推進，加上南港Lalaport開幕，讓「南港+汐止」5分鐘生活圈的房市啟動互相拉抬的效應。對比南港指標預售案如東方大境、世界明珠等近一年均價落

新北敬老愛心卡加碼至600點 藍綠皆贊成

新北市明年新北敬老愛心卡分三階段加碼升級，從原本480點(元)加碼為600點(元)。新北市議會民進黨團表示，經過全體黨團...

減碳存摺破40萬人次直接抽 捷運年票、悠遊付儲值金找幸運兒

台北市府從2023年推出「我的減碳存摺」後，新北、桃園、基隆也加入行列，今年人數增至36萬多人，預估在10月到12月可望...

皮蛇疼如電擊火燒 新北即起擴大全額補助帶狀疱疹疫苗對象

罹患帶狀疱疹導致的神經疼痛或皮疹消除後持續疼痛令人難承受，神經痛可能長達數月或數年，恐干擾睡眠或是日常活動，導致病患社交...

新北考察新加坡殯葬文化 從死亡到告別式僅3天 也不挑好日子

高齡化社會到來，死亡率攀升，新北市在殯葬相關設施、設備不足成一大考驗，為借鏡他國相關殯葬政策規畫，新北市副市長劉和然率民...

新北長者逼近80萬人 鼓勵長者趴趴走明年敬老愛心卡「再加碼」

新北市65歲以上人口達79萬2438人，至年底老年人口邁入2成，成聯合國定義的超高齡社會，120年老年人口更將超過100...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。