全真瑜珈健身6分館暫停營業 新北桃園啟動調查

全真瑜珈健身昨天突宣布敦南館等6分館暫停營業，新北市、桃園市消保室都接獲申訴要求退費，若未調解成功可能得走法律途徑；案件除按照申訴程序處理外，也會行政調查。

新北市法制局消費者保護官室主任王治宇表示，全真瑜珈健身公司因內部營運及人力安排調整宣布，包括新北市汐止及中和館等部分場館暫停營運，消保官一早就陸續接到消費者申訴電話，截至下午3時就已達22件，且前仍續有人投訴。

他表示，全真瑜珈從今年6月間北市基隆路的場館暫停營業，就陸續有人申訴並進入調解，主要是要求退費及業者說明，如果這次汐止和中和館申訴案仍無法調解，依法可再提第2次申訴，若仍未能調解成功，可能就需要循司法途徑或向新北消費爭議調解委員會申請調解。

桃園市消費者保護室主任彭新澍表示，今年到目前為止，全真瑜珈桃園館的申訴案件總共有13件，其中2件是今天才接獲，是消費者昨天看到全真公告不能提供服務的時候進來的申訴案件。

他說，會先依照申訴程序處理，然後同步進行行政調查程序；依照健身中心定型化契約應記載事項規定，業者如果沒有辦法正常營業、會有重大影響消費者權益的情形時，應該要在服務24小時以前通知消費者，而且要在營業處所、網站公告。

他也說，行政調查程序之後，如果業者確實不能提供服務，應該依照比例對不能提供的服務部分退費給消費者，避免影響到消費者的權益。