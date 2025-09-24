5分鐘到Lalapor、南港1/2價　汐止千坪景觀宅搶手

近幾年漲幅相對溫和的汐止，因為汐東線今年3月動工的重大建設推進，加上南港Lalaport開幕，讓「南港+汐止」5分鐘生活圈的房市啟動互相拉抬的效應。對比南港指標預售案如東方大境、世界明珠等近一年均價落在120~157萬元間高檔行情，凸顯出6字尾7字頭的汐止康寧街金龍國小生活圈，5分鐘到Lalaport，只要南港1/2價的高CP值優勢。第三季富都新機構君峰開發在金龍國小校園景觀第一排、千坪基地打造的25層樓地標案「富都康莊」，散步500米就到汐止進入內科南港的汐東線第一站SB11站，不僅能用汐止價住近南港、內湖生活圈，更集結汐止難得的北市豪宅建築團隊，從地段、品牌、團隊、建材，展現打造汐東線捷運門戶地標宅的企圖心。

「富都康莊」基地1066坪，25層樓高建築享受金龍國小校園第一排永久棟距視野，全案共設置32組日本住友制震壁，強化建築結構達耐震6級標準，並提供住戶10年防水保固。產品因應區內首購換屋等多元需求，規劃23坪1+1房、27與28坪2房至2+1房、39~42坪3房邊間雙面採光，一樓全層規劃公設會所，包含中庭花園、挑高7米8門廳、多功教室、健身房、閱讀室、家教教室等，另有頂樓空中花園。

「富都康莊」匯集北市豪宅團隊，由曾參與「西華富邦」、「元大一品」、「信義之星」等臺北名宅的三門聯合建築師事務所操刀外觀，並由「豪宅御用設計師」、「涵碧美學推手」之譽的美學大師王勝正設計定調公設空間的靜奢氣質，攜手燈光大師袁宗南、結構權威張盈智，以城市地標、北市豪宅規格，共寫汐止天際線全新視野。建材配備也全面升級，採用日本CleanUP廚具、YKK氣密窗與panasonic室內門、馬桶和暖風機，德國V&B衛浴五金，並有三道淨水把關，社區全棟採德國格溫拜克濾水系統，全室淨水跟廚下濾水器選用亞爾普淨水設備。

汐止目前銷售中個案，多以新成屋為主，自備壓力大又要第一時間要面對貸款成數緊縮風險，最新亮相的「富都康莊」既有預售 訂簽8%的輕鬆付款方案，為購屋民眾資金流創造靈活調度的彈性，更輕鬆入手圓夢成家。