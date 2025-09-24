新北敬老愛心卡加碼至600點 藍綠皆贊成

新北市明年新北敬老愛心卡分三階段加碼升級，從原本480點(元)加碼為600點(元)。新北市議會民進黨團表示，經過全體黨團議員積極爭取，終全面升級敬老愛心卡，總召廖宜琨呼籲，市府應確實編列敬老卡預算，今年僅編列 13 億元，但依實際長者人口數計算，理應編列約30億元，足足短少17億，市府既然已經開出支票，要增加長者福利，就應一併核實編列敬老卡預算，黨團將持續爭取，盡快把敬老卡點數提高至1500點，並擴大使用範圍，納入藥局、農會等場所，真正落實對長者的照顧。

副召蘇錦雄表示，政策雖然加碼，但不能忽略偏區與弱勢的長輩，像是山區、海線的長者，可能即使有點數，卻因交通不便而無法使用；行動不便或需長期就醫的長者，也常常因為點數不足而必須自掏腰包。蘇錦雄認為市府後續必須配合接駁車、醫療交通補助，以及跨局處合作，避免資源集中在市區，讓真正需要的長輩卻享受不到。

幹事長山田摩衣則表示，這次愛心卡可以用於國道客運、台鐵、計程車與國民運動中心，也能支付醫療掛號費，真正減輕了長輩的生活負擔，民進黨團將持續要求市府不斷檢視政策，隨著物價與需求變動，進一步提高補助，讓長輩能安心生活。

書記長顏蔚慈則表示，這次政策證明民進黨團長期爭取的成果，但新北不能自滿，桃園長者每年已有800點敬老卡，台中有1000點的額度，新北加碼至600點仍嫌不足，身為全台最大直轄市，新北應拿出更積極作為，不只是在敬老卡點數上再加碼，更要全面推動居家照顧、社區共餐與跨世代共融，才能真正成為銀髮友善城市。

國民黨市議員周勝考表示，新北市老年人口比例即將突破20%，正式進入超高齡社會，市府本就應提升敬老愛心卡效能，讓長輩們的點數能更靈活、更貼近實際需求。此次政策調整，正是回應長者的聲音，除原有的公車、捷運優惠外，新增國道客運與國民運動中心補助，並可抵用掛號費，未來長輩不僅能「走得更遠、動得更健康」，就醫負擔也能減輕。