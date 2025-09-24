快訊

聯大紐約開議！川普政府禁止伊朗代表團逛好市多 原因曝光

花蓮堰塞湖溢流 失聯者增至「152人」！中央成立前進協調所

花蓮堰塞湖溢流…他喊「抓緊我」媽卻鬆開手 兒哽咽：不想讓我一起淹死

聽新聞
0:00 / 0:00

新北敬老愛心卡加碼至600點 藍綠皆贊成

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
針對財劃法爭議，侯友宜再度要求中央應把事權與地方說明清楚。記者林媛玲／攝影
針對財劃法爭議，侯友宜再度要求中央應把事權與地方說明清楚。記者林媛玲／攝影

新北市明年新北敬老愛心卡分三階段加碼升級，從原本480點(元)加碼為600點(元)。新北市議會民進黨團表示，經過全體黨團議員積極爭取，終全面升級敬老愛心卡，總召廖宜琨呼籲，市府應確實編列敬老卡預算，今年僅編列 13 億元，但依實際長者人口數計算，理應編列約30億元，足足短少17億，市府既然已經開出支票，要增加長者福利，就應一併核實編列敬老卡預算，黨團將持續爭取，盡快把敬老卡點數提高至1500點，並擴大使用範圍，納入藥局、農會等場所，真正落實對長者的照顧。

副召蘇錦雄表示，政策雖然加碼，但不能忽略偏區與弱勢的長輩，像是山區、海線的長者，可能即使有點數，卻因交通不便而無法使用；行動不便或需長期就醫的長者，也常常因為點數不足而必須自掏腰包。蘇錦雄認為市府後續必須配合接駁車、醫療交通補助，以及跨局處合作，避免資源集中在市區，讓真正需要的長輩卻享受不到。

幹事長山田摩衣則表示，這次愛心卡可以用於國道客運、台鐵、計程車與國民運動中心，也能支付醫療掛號費，真正減輕了長輩的生活負擔，民進黨團將持續要求市府不斷檢視政策，隨著物價與需求變動，進一步提高補助，讓長輩能安心生活。

書記長顏蔚慈則表示，這次政策證明民進黨團長期爭取的成果，但新北不能自滿，桃園長者每年已有800點敬老卡，台中有1000點的額度，新北加碼至600點仍嫌不足，身為全台最大直轄市，新北應拿出更積極作為，不只是在敬老卡點數上再加碼，更要全面推動居家照顧、社區共餐與跨世代共融，才能真正成為銀髮友善城市。

國民黨市議員周勝考表示，新北市老年人口比例即將突破20%，正式進入超高齡社會，市府本就應提升敬老愛心卡效能，讓長輩們的點數能更靈活、更貼近實際需求。此次政策調整，正是回應長者的聲音，除原有的公車、捷運優惠外，新增國道客運與國民運動中心補助，並可抵用掛號費，未來長輩不僅能「走得更遠、動得更健康」，就醫負擔也能減輕。

長輩 愛心

延伸閱讀

皮蛇疼如電擊火燒 新北即起擴大全額補助帶狀疱疹疫苗對象

新北長者逼近80萬人 鼓勵長者趴趴走明年敬老愛心卡「再加碼」

影／新北樹林塑膠鐵皮工廠暗夜大火燒毀3棟 一家3口遺體尋獲

新北新創之星冠軍出爐 歐姆佳科技抱回首獎20萬元

相關新聞

新北敬老愛心卡加碼至600點 藍綠皆贊成

新北市明年新北敬老愛心卡分三階段加碼升級，從原本480點(元)加碼為600點(元)。新北市議會民進黨團表示，經過全體黨團...

減碳存摺破40萬人次直接抽 捷運年票、悠遊付儲值金找幸運兒

台北市府從2023年推出「我的減碳存摺」後，新北、桃園、基隆也加入行列，今年人數增至36萬多人，預估在10月到12月可望...

皮蛇疼如電擊火燒 新北即起擴大全額補助帶狀疱疹疫苗對象

罹患帶狀疱疹導致的神經疼痛或皮疹消除後持續疼痛令人難承受，神經痛可能長達數月或數年，恐干擾睡眠或是日常活動，導致病患社交...

新北考察新加坡殯葬文化 從死亡到告別式僅3天 也不挑好日子

高齡化社會到來，死亡率攀升，新北市在殯葬相關設施、設備不足成一大考驗，為借鏡他國相關殯葬政策規畫，新北市副市長劉和然率民...

新北長者逼近80萬人 鼓勵長者趴趴走明年敬老愛心卡「再加碼」

新北市65歲以上人口達79萬2438人，至年底老年人口邁入2成，成聯合國定義的超高齡社會，120年老年人口更將超過100...

罰單肥羊？人車共道挨轟有陷阱 北市罰單增單車族喊冤枉

為改善自行車與行人友善通行，北市府陸續規畫「人車共道」，不過議員李明賢接獲陳情，表示「人車共道」這個行人與單車共用路段，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。