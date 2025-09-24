快訊

減碳存摺破40萬人次直接抽 捷運年票、悠遊付儲值金找幸運兒

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市交通局攜手台北捷運及悠遊卡公司，推出「碳OUT！114年我的減碳存摺全民應援加碼送」記者會。圖／台北市公運處提供
北市交通局攜手台北捷運及悠遊卡公司，推出「碳OUT！114年我的減碳存摺全民應援加碼送」記者會。圖／台北市公運處提供

台北市府從2023年推出「我的減碳存摺」後，新北、桃園、基隆也加入行列，今年人數增至36萬多人，預估在10月到12月可望破40萬人。交通局今天舉辦加碼記者會，交通局長謝銘鴻說，破40萬人次後，每個月會抽4名獲得捷運年票，以及40人每人1萬元悠遊付儲值金。

交通局長謝銘鴻表示，減碳存摺是從2023年開始做起，當初只有台北市，到了去年結合新北、桃園、基隆的市政府外，企業、機關團體非常響應，今年人數增加到36萬多人，這些代表公共運輸搭乘人數增加，還能夠用悠遊付計算每天通勤上學搭公車、騎YouBike等碳量。

謝銘鴻說，今年前幾名是雙北垃圾袋，第二個是衛生紙，以及儲值金、捷運點數，都是非常熱門，也是讓減碳融入每天的行為，每年持續擴大。

交通局介紹，「我的減碳存摺」全民運動今年8月份「月月抽」及「月月兌」得獎名單在今天公布，得獎者會由悠遊卡公司於9月30日前以簡訊通知。月月兌部分獎項，像是專用垃圾袋、美式咖啡、霜淇淋等，將以悠遊付APP訊息推播方式通知領取。

交通局說，活動加碼的10月到12月，有望突破40萬人次，每個月會抽4名幸運兒，可獲得總市值1萬2千元的捷運年票總計12張，中獎者可於刷卡日起1年內，不限次數搭乘台北捷運

同時，交通局也加碼抽出總額40萬元的悠遊付儲值金，屆時將由40位幸運市民各獲得1萬元，鼓勵更多人加入減碳行列。

台北捷運 減碳 存摺

5分鐘到Lalapor、南港1/2價　汐止千坪景觀宅搶手

近幾年漲幅相對溫和的汐止，因為汐東線今年3月動工的重大建設推進，加上南港Lalaport開幕，讓「南港+汐止」5分鐘生活圈的房市啟動互相拉抬的效應。對比南港指標預售案如東方大境、世界明珠等近一年均價落

新北敬老愛心卡加碼至600點 藍綠皆贊成

新北市明年新北敬老愛心卡分三階段加碼升級，從原本480點(元)加碼為600點(元)。新北市議會民進黨團表示，經過全體黨團...

皮蛇疼如電擊火燒 新北即起擴大全額補助帶狀疱疹疫苗對象

罹患帶狀疱疹導致的神經疼痛或皮疹消除後持續疼痛令人難承受，神經痛可能長達數月或數年，恐干擾睡眠或是日常活動，導致病患社交...

新北考察新加坡殯葬文化 從死亡到告別式僅3天 也不挑好日子

高齡化社會到來，死亡率攀升，新北市在殯葬相關設施、設備不足成一大考驗，為借鏡他國相關殯葬政策規畫，新北市副市長劉和然率民...

新北長者逼近80萬人 鼓勵長者趴趴走明年敬老愛心卡「再加碼」

新北市65歲以上人口達79萬2438人，至年底老年人口邁入2成，成聯合國定義的超高齡社會，120年老年人口更將超過100...

