減碳存摺破40萬人次直接抽 捷運年票、悠遊付儲值金找幸運兒

台北市府從2023年推出「我的減碳存摺」後，新北、桃園、基隆也加入行列，今年人數增至36萬多人，預估在10月到12月可望破40萬人。交通局今天舉辦加碼記者會，交通局長謝銘鴻說，破40萬人次後，每個月會抽4名獲得捷運年票，以及40人每人1萬元悠遊付儲值金。

交通局長謝銘鴻表示，減碳存摺是從2023年開始做起，當初只有台北市，到了去年結合新北、桃園、基隆的市政府外，企業、機關團體非常響應，今年人數增加到36萬多人，這些代表公共運輸搭乘人數增加，還能夠用悠遊付計算每天通勤上學搭公車、騎YouBike等碳量。

謝銘鴻說，今年前幾名是雙北垃圾袋，第二個是衛生紙，以及儲值金、捷運點數，都是非常熱門，也是讓減碳融入每天的行為，每年持續擴大。

交通局介紹，「我的減碳存摺」全民運動今年8月份「月月抽」及「月月兌」得獎名單在今天公布，得獎者會由悠遊卡公司於9月30日前以簡訊通知。月月兌部分獎項，像是專用垃圾袋、美式咖啡、霜淇淋等，將以悠遊付APP訊息推播方式通知領取。

交通局說，活動加碼的10月到12月，有望突破40萬人次，每個月會抽4名幸運兒，可獲得總市值1萬2千元的捷運年票總計12張，中獎者可於刷卡日起1年內，不限次數搭乘台北捷運。

同時，交通局也加碼抽出總額40萬元的悠遊付儲值金，屆時將由40位幸運市民各獲得1萬元，鼓勵更多人加入減碳行列。