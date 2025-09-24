新北再創佳績 榮獲2025食育力五星城市、六都第一

新北市以全國第2名、六都第1名佳績獲得「2025食育力城市大調查」五星城市殊榮，新北市農業局24日於市政會議獻獎，新北市長侯友宜表示肯定，強調這是市府團隊跨局處合作與市民共同努力的成果，展現新北市在食農教育上的深耕與執行力。

「2025 食育力城市大調查」由《食力 FoodNEXT》主辦，透過 81 項客觀指標、近 5,000 份民眾問卷及專家評比，從「農業與環境」、「教育與文化」、「健康與營養」、「食安與衛生」四大構面檢視各縣市食農教育推動成效。在 22 個縣市評比中，新北市在各構面表現均衡亮眼，最終以總分全國第 2 名、六都第 1 名的成績獲得五星城市殊榮。新北市於 2023 年即首度摘下五星城市頭銜，今年再度入榜，展現跨局處合作與政策持續推動的成果。

在市府農業局、教育局、衛生局、環保局、文化局、社會局及原住民族行政局跨局處協力合作下，各單位分工推動並展現亮眼成果。農業局配合產季辦理特色農產品行銷推廣、輔導建置食農教育場域、設計特色教案、持續擴大有機及友善耕作面積，每年定期舉辦食農教育展，整合成果與推廣資源。教育局推動「4+1安心蔬菜計畫」，將有機蔬菜送進校園，並透過「食農綠金進行式計畫」、「食農樂活巧營造計畫」及「推動食米學園計畫」，使食農教育向下扎根。

衛生局積極進行食品安全管理，並辦理營養衛教課程，在社區據點推廣飲食均衡，提升市民健康知能。環保局以推動有機校園廚餘自主再利用，並舉辦惜食料理食譜及教案徵選，提倡珍惜食物與減少浪費。社會局透過「惜食分享網」推動食農教育，將格外品分配予社區共餐單位再利用，建構社會支持網。

文化局則透過展覽、講座及書展等多元形式推廣食農教育，並結合坪林茶業博物館等在地場域，深化飲食文化傳承。原住民族行政局則推動原民特色農園與食農教育課程，將部落耕作智慧與特色飲食納入城市食農教育體系。透過各局處的協力合作，新北市在食農教育推動上逐步累積成果，形成全民參與的力量，也為未來政策持續精進奠定基礎。

市長侯友宜表示，這項殊榮不僅是對市府施政的肯定，更是市民、學校與農友共同努力的成果，未來市府將持續精進政策，強化跨局處協作與在地鏈結，以「食現新北，種下未來」為願景，從課程推動、場域輔導到師資培訓，打造全民參與、世代共學的食育力城市，實踐永續農業共好的目標。