挽救在地市場記憶 板橋後埔市場啟動大改造

板橋後埔公有市場位於府中精華地帶，不過成立至今已超過一甲子，現況建物老舊、環境昏暗，空攤率也不低，新北市場處啟動建物優化計畫，將重塑入口意象及攤招，重新規畫空間，打造社區共享空間區、傳統市集區、活動市集區，搭配2樓玩具銀行，並在假日舉辦特色市集等多元活動，希望活絡市場。攤商直言希望加速，為他們守住在地記憶。

後埔公有市場位於板橋區大華街，民國51年成立，現有48攤鋪，雖位於府中商圈精華地段，但因建物老舊，現場光線昏暗，實地前往查看，現場空攤率約有5成，剩餘攤商持續苦撐中。

新北市場處將斥資1200 萬元，將展開大改造，除重塑入口意象及攤招，立面造型設計結合市場，市場攤位空間整併為社區共享空間區、傳統市集區、活動市集區，搭配2樓玩具銀行及社區在假日舉辦特色市集等多元活動以活絡市場。

市場處長李長奎表示，希望未來民眾來到後埔市場，除了傳統攤商，也能來享受輕食咖啡，也可以到二樓玩具銀行逛框；預計年底前完成設計，希望能在明年10月完工。

現場攤商許大姐說，她是第二代，從小跟著爸媽在這邊擺攤、長大，建築物歷經這麼久已經老老舊舊，加上攤位少，東西不齊全，大家都跑到隔壁的大市湳興市場採購，因果循環下，這邊就愈來愈少人了。

許大姐說，希望能趕快整修，讓環境可以更明亮、寬敞，這樣人潮回流，也能守住板橋在地特色市場記憶。

新北市議員黃淑君指出，後埔市場鄰近民房，早期整體規畫停車空間不足，加上室內環境昏暗，出入口動線不佳，一般人路過很難會願意進去消費，確實急需改善。

黃淑君說，因為隔壁就是湳興市場，與後埔市場重疊性高，如何區隔兩邊市場定位與客群等，都應該納入設計考量。