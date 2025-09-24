快訊

來台20年！全真瑜珈6分店「無預警停業」會員批詐騙：亞力山大翻版

科幻變現實？複製人器官農場的概念怎麼來

流通商戰／百貨逆勢拚電商 不怕實體店業績更難做？

挽救在地市場記憶 板橋後埔市場啟動大改造

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
板橋後埔市場光線較昏暗，市府將展開大改造。記者葉德正／攝影
板橋後埔市場光線較昏暗，市府將展開大改造。記者葉德正／攝影

板橋後埔公有市場位於府中精華地帶，不過成立至今已超過一甲子，現況建物老舊、環境昏暗，空攤率也不低，新北市場處啟動建物優化計畫，將重塑入口意象及攤招，重新規畫空間，打造社區共享空間區、傳統市集區、活動市集區，搭配2樓玩具銀行，並在假日舉辦特色市集等多元活動，希望活絡市場。攤商直言希望加速，為他們守住在地記憶。

後埔公有市場位於板橋區大華街，民國51年成立，現有48攤鋪，雖位於府中商圈精華地段，但因建物老舊，現場光線昏暗，實地前往查看，現場空攤率約有5成，剩餘攤商持續苦撐中。

新北市場處將斥資1200 萬元，將展開大改造，除重塑入口意象及攤招，立面造型設計結合市場，市場攤位空間整併為社區共享空間區、傳統市集區、活動市集區，搭配2樓玩具銀行及社區在假日舉辦特色市集等多元活動以活絡市場。

市場處長李長奎表示，希望未來民眾來到後埔市場，除了傳統攤商，也能來享受輕食咖啡，也可以到二樓玩具銀行逛框；預計年底前完成設計，希望能在明年10月完工。

現場攤商許大姐說，她是第二代，從小跟著爸媽在這邊擺攤、長大，建築物歷經這麼久已經老老舊舊，加上攤位少，東西不齊全，大家都跑到隔壁的大市湳興市場採購，因果循環下，這邊就愈來愈少人了。

許大姐說，希望能趕快整修，讓環境可以更明亮、寬敞，這樣人潮回流，也能守住板橋在地特色市場記憶。

新北市議員黃淑君指出，後埔市場鄰近民房，早期整體規畫停車空間不足，加上室內環境昏暗，出入口動線不佳，一般人路過很難會願意進去消費，確實急需改善。

黃淑君說，因為隔壁就是湳興市場，與後埔市場重疊性高，如何區隔兩邊市場定位與客群等，都應該納入設計考量。

新北市議員劉美芳則說，改造市場是時代趨勢，不過她舉目前的黃石市場改建後，太過封閉，缺乏傳統市場通透性，可能影響民眾進入消費的願意，後埔市場現況老舊、昏暗，除了硬體改善，由於地點離府中核心還有一點距離，相關路線導引都應該納入考量，才能吸引更多顧客。

板橋後埔市場將大改造。記者葉德正／攝影
板橋後埔市場將大改造。記者葉德正／攝影

攤商

延伸閱讀

新北板橋某足體養生會館遭縱火 涉案女員工落網

板橋人見路邊1景象驚「這麼早開始？」 在地人崩潰：惡夢來了

基層警指防彈衣「太大、缺貨、品質差」 警政署：採購改為最有利標

防彈衣尺寸不合？警政署：已修正規格 預計10月陸續配發

相關新聞

皮蛇疼如電擊火燒 新北即起擴大全額補助帶狀疱疹疫苗對象

罹患帶狀疱疹導致的神經疼痛或皮疹消除後持續疼痛令人難承受，神經痛可能長達數月或數年，恐干擾睡眠或是日常活動，導致病患社交...

新北考察新加坡殯葬文化 從死亡到告別式僅3天 也不挑好日子

高齡化社會到來，死亡率攀升，新北市在殯葬相關設施、設備不足成一大考驗，為借鏡他國相關殯葬政策規畫，新北市副市長劉和然率民...

新北長者逼近80萬人 鼓勵長者趴趴走明年敬老愛心卡「再加碼」

新北市65歲以上人口達79萬2438人，至年底老年人口邁入2成，成聯合國定義的超高齡社會，120年老年人口更將超過100...

罰單肥羊？人車共道挨轟有陷阱 北市罰單增單車族喊冤枉

為改善自行車與行人友善通行，北市府陸續規畫「人車共道」，不過議員李明賢接獲陳情，表示「人車共道」這個行人與單車共用路段，...

北市要協助青年斜槓商品上架 議員：提不出任何成功案例

台北好購推廣平台去年成立以來，匯聚不少新創商品，青年局4月響應產發局宣導，要協助青年斜槓商店商品上架於此，議員發現近半年...

打造失智友善城 新北將率先設高齡長照處

失智症已成為重要社會課題，新北市65歲以上人口突破79萬人，推估失智逾5萬7千人。市長侯友宜昨天宣布，明年將整合局處資源...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。