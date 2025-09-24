新北考察新加坡殯葬文化 從死亡到告別式僅3天 也不挑好日子

高齡化社會到來，死亡率攀升，新北市在殯葬相關設施、設備不足成一大考驗，為借鏡他國相關殯葬政策規畫，新北市副市長劉和然率民政局團隊參訪新加坡多處殯葬設施，昨日也拜會新加坡國家環境局，就殯葬管理與城市環境永續交換意見，尋求引進新北的經驗做法。

昨天參訪地點包括有翡瓏山聖所、新加坡殯儀館、萬里火化場、光明山普覺寺、蔡厝港墓園及新加坡富貴集團紀念館等。劉和然表示，參訪新加坡公、私立殯葬設施，可觀察到新加坡當地喪葬文化與我國有許多不同之處。

像是新加坡殯葬服務，一般在親人死亡後到辦理告別式完成約3天，約佔70%，告別式辦理地點除在殯儀館外，也很多在組屋一樓辦理。新加坡當地遺體不作冰存，遺體會做防腐處理。另告別式並不會特別挑選日子，不像台灣民眾會挑選「好日子」，有很明顯淡日和大日差異。

另外，新加坡寺廟可提供放置牌位、骨灰骸櫃位的服務，也設置火化設施，需要經過新加坡國家環境局同意。在新加坡全國最大的公營火化與骨灰存放中心萬里火化場，並已增設自動化火化系統，大體送達火化場後，至火化完成均透過自動引導車提供全程服務。家屬無需在現場等待，可於指定時段回到火化場，透過QRcord系統領取骨灰罐。

在環保葬部分，新加坡於2017年開始推動，2020年起陸續實施，每案收取320新幣，有別於目前新北市植存方式，家屬可於撒土區將骨灰拋灑後，再以水澆灌，使骨灰充分滲入土壤。在海葬部分，則由政府指定區域，骨灰放置於特殊材質容器，在海上可漂浮約20至30分鐘後慢慢沈入海底，撫慰家屬心靈。

新加坡國家環境局（NEA）表示，新加坡政府預估在2040年死亡人數將達到4萬人，在一般骨灰骸存放設施外，寺廟團體也提供一部分的使用量能，目前也更積極推動民眾環保葬使用率。

民政局說明，新加坡因地狹人稠，土地資源有限，在殯葬服務規劃、殯儀館、火化場及納骨塔設置，或是喪葬、祭祀專業操作及整體管理能力上，新加坡殯葬體系已十足現代化與精緻化，尤其萬里火化場新設施啟用，兼具現代科技服務技術，及良好治喪空間，成為值得其他城市借鏡。