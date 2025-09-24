皮蛇疼如電擊火燒 新北即起擴大全額補助帶狀疱疹疫苗對象
罹患帶狀疱疹導致的神經疼痛或皮疹消除後持續疼痛令人難承受，神經痛可能長達數月或數年，恐干擾睡眠或是日常活動，導致病患社交退縮、生活品質降低。市長侯友宜今在市政會議宣布即日起擴大帶狀皰疹疫苗全額補助對象，設籍新北65歲（原住民55歲）以上低收及中低收入戶，且罹患高風險慢性疾病或符合重大傷病項目者，可全額補助接種疫苗。
為守護高風險族群免受帶狀皰疹病毒威脅，新北今年3月14日起全額補助弱勢高風險長者接種帶狀疱疹疫苗，迄今接種近300人次。此一波補助對象疾病別放寬、13個偏鄉不用有疾病別，嘉惠對象寬大，新北預估有近8千人符合新一波全額補助條件，這類對象可就近到轄區衛生所施打疫苗。
為照顧更多長者，侯友宜今宣布9月24日起擴大帶狀皰疹疫苗全額補助對象，設籍新北65歲（原住民55歲）以上低收及中低收入戶，且罹患高風險慢性疾病或符合重大傷病項目者，即符合全額補助對象。
若設籍13個偏遠行政區，包含瑞芳、深坑、石碇、坪林、三芝、石門、八里、平溪、雙溪、貢寮、金山、萬里、烏來者，僅需需符合上述條件的其中1項。不限制疾病，皆可攜帶健保卡、低收／中低收證明、疾病相關佐證資料，可至全市29區衛生所免費接種帶狀皰疹疫苗。
新北衛生局長陳潤秋指出，帶狀疱疹好發於長者及免疫力低下族群，感染後會留下慢性神經痛，影響生活品質，增加日後醫療負擔。接種疫苗能預防帶狀疱疹及其併發症，目前中央尚未納入常規接種，但疫苗價格昂貴，完整接種2劑費用約1萬6000元，非活性基因重組帶狀疱疹疫苗要接種2劑，2劑間隔2至6個月，保護力更長，接種7年後仍維持97%以上。
衛生局提醒，除接種疫苗外，加強自身免疫力也可以有效避免得到帶狀疱疹，提醒民眾持續保持健康生活方式，如規律的作息、避免熬夜、儘量降低生活與工作壓力、均衡飲食等，可降低帶狀疱疹及其併發症發生風險。
