新北長者逼近80萬人 鼓勵長者趴趴走明年敬老愛心卡「再加碼」

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市社會局今於市政會議宣布，115年新北敬老愛心卡分三階段加碼升級，從原本480點(元)加碼為600點(元)。記者林媛玲／攝影
新北市社會局今於市政會議宣布，115年新北敬老愛心卡分三階段加碼升級，從原本480點(元)加碼為600點(元)。記者林媛玲／攝影

新北市65歲以上人口達79萬2438人，至年底老年人口邁入2成，成聯合國定義的超高齡社會，120年老年人口更將超過100萬人。為鼓勵長者外出及提升健康活躍生活，新北市社會局今於市政會議宣布，明年新北敬老愛心卡分三階段加碼升級，從原本480點(元)加碼為600點(元)，預估增加經費6.8億元，超過89萬長輩受惠。

新北市長侯友宜說，新北市長輩已近80萬人，到120年老人人口超過25%，北市思考如何從活躍、健康、共融的方式，讓長輩能安心樂活在新北，從明年度開始，新北市敬老愛心卡加碼補助。

加碼補助從現行每人每月480點增加到600點(1點1元)，第一階段從明年元月新增國民健康運動中心、聯合醫院、29區的衛生所掛號費，此外，也擴大國道公路的客運使用。

第二階段則從明年2月起則提高台鐵單趟折抵從30點增加到150點，計程車也從單趟65點提高至85點。第三階段則從明年7月起，每人從原本480點加碼為600點，預估增加預算6.8億元，89萬長者受惠。

新北市社會局長李美珍表示，面對超高齡海嘯浪潮，新北市提出三大願景「活躍」目標提供長者多元學習與各類成果發表，讓長者擁有活躍、自我實現的新舞台，包括自民國107年推動「老人共餐運動」已從909處增加至1062處。

此外，也導入智慧科技銀髮俱樂部資訊系統與生理量測設備、輔具Easy Go APP等，提升長者自主健康管理能力，簡化輔具申請流程，目前輔具APP下載量已達3萬2488人次，協助民眾媒合二手輔具，也節省公帑1.3億元。

