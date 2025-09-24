罰單肥羊？人車共道挨轟有陷阱 北市罰單增單車族喊冤枉

為改善自行車與行人友善通行，北市府陸續規畫「人車共道」，不過議員李明賢接獲陳情，表示「人車共道」這個行人與單車共用路段，制度存在罰單陷阱：許多因此受罰的單車騎士抱怨「實在很冤枉」。

北市交工處表示，依法規自行車屬慢車，要行駛慢車道，為安全才針對寬度夠的人行道可人車共道，不過因每個路口的條件不同，包括有的路段有斜坡等問題，沒有畫設自行車穿越道，目前已經開始盤點哪些路口有這樣的狀況，因畫設自行車穿越道需配合工程要較謹慎，後續會逐步各路口處理檢視。

李明賢說，他接獲民眾陳情，表示人車共道路段之所以被稱為被開罰的陷阱，是因有些路口僅有斑馬線，沒有自行車穿越道，也就是說這時候，自行車騎士只能下車用牽行的方式，才能「合法」過馬路。但若是用騎乘方式過馬路，隨即吃一張紅單，擺明就是單車陷阱。

李明賢調閱數據發現，民國110年到今年取締自行車不依照標線行駛件數，110年有132件、111年171件、112年349件、113年有529件，今年截至8月高達661件。大概4年8個月就開罰了1842件，說明了政府政策規劃時，相關配套卻沒有跟上，導致民眾落入陷阱被開罰。

目前台北市包括忠孝東路、南京東路等主要幹道，人車共道穿越馬路時，斑馬線一旁都有單車穿越道，避免人車爭道發生危險；不過有些路段，包括內湖民權東路國防大學前，明明是人車共道，卻沒有單車穿越道。

李明賢說，他向交通局反映後，交通局目前仍在盤整八橫八縱的道路，質疑實際還有多少單車陷阱需要調整補正？仍是未知數。他要求北市府盤點八橫八縱路口自行車穿越線的缺漏檢視，將條件許可的路口同時規畫斑馬線與自行車穿越線，不能因政策的疏漏把民眾的血汗錢當成待宰的肥羊，才能一面保障行人安全，同時也保障自行車騎乘權益。