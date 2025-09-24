快訊

北市要協助青年斜槓商品上架 議員：提不出任何成功案例

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市青年局青年職涯發展中心服務再升級，推出「一站式全面服務」，從諮詢到工商登記全程有專人陪伴，支持青年圓夢創業。圖／北市青年局提供
台北市青年局青年職涯發展中心服務再升級，推出「一站式全面服務」，從諮詢到工商登記全程有專人陪伴，支持青年圓夢創業。圖／北市青年局提供

台北好購推廣平台去年成立以來，匯聚不少新創商品，青年局4月響應產發局宣導，要協助青年斜槓商店商品上架於此，議員發現近半年連一件成功案例都沒有。青年局回應，已輔導9家青年新創企業上架，也將協助斜槓青年上架平台、提高商品能見度。

產業局去年9月啟動台北好購推廣平台，招募優質北市新創及中小企業登錄成為供應方會員，上架展示自家產品及服務，主題推廣專區依產品或服務性質分為生活良品、文創設計等5大館別；也提供採購媒合、推廣行銷及獎勵機制等措施，鼓勵各界踴躍採購。

議員陳重文指出，青年局4月1日局務會議轉述市政會議提及的台北好購推廣平台，也請職涯科評估與產業局合作的可行方案，協助青年局輔導的青年斜槓商店商品上架，提供實踐機會。過了近半年，青年局竟提不出任何成功案例，難不成青年局找不到任何具有潛力的青年？要求青年局年底前至少協助1項青年斜槓商店商品上架。

他也提及，平台只有分新創企業組、中小企業組，主題推廣專區也未見任何與青年、青年創業或青年斜槓相關，形同讓青年創業於此失去舞台，因此要求產發局為青年另闢專屬類別。

青年局長周羿希表示，青年局主要聚焦企業登記前的創業培力工作，台北好購平台則是企業登記後的主要推廣管道，目前也有青年局輔導的團隊，如查高插畫工作室等9家青年新創企業，「並不是完全沒有。」

周羿希說，不少斜槓青年有自己的正職，業餘斜槓做興趣，若他們下定決心要成立公司，青年局也會輔導創業，協助上架台北好購或其他市場平台，提高商品能見度，確保青年創意能夠一步步轉化為市場動能。

青年局指出，青年局角色是協助青年在創業初期奠定基礎，近來持續透過創業門診、「一案到底」陪跑輔導公司成立、斜槓市集等方式，協助青年逐步打磨商品，同時結合局慶紀念品、多元職場成果發表會等場合，實際採用青年團隊的產品，藉由公共採購創造市場驗證機會。

產發局回應，推廣台北好購推廣平台迄今，供應方企業包含345家新創、283家中小企業共628家，累計採購金額超過5億元；將會同青年局協助創業青年將其商品或服務，上架至該平台，提升商品或服務的能見度及市場競爭力。

