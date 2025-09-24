聽新聞
打造失智友善城 新北將率先設高齡長照處

聯合報／ 記者林媛玲／新北報導
音樂處方在失智者照顧中扮演重要角色，可改善認知功能及穩定情緒的功能。記者林媛玲／攝影

失智症已成為重要社會課題，新北市65歲以上人口突破79萬人，推估失智逾5萬7千人。市長侯友宜昨天宣布，明年將整合局處資源，率六都之先成立「高齡長期照顧處」，支持高齡與失智照護政策；目前新北也正式成為全台首個「區區失智友善」城市，提供失智者更堅強的後援。

9月為「國際失智症月」，新北市政府昨天舉辦「失智不失愛、新北暖陪伴」記者會，侯友宜出席活動時表示，新北市在29個行政區都已達成失智友善社區的里程碑，也成立66個失智照顧據點、14個共照中心及5500個失智守護站。

失智症的警訊包括記憶力減退、解決問題有困難、失去時間或地點概念、語言表達困難等。衛生局長陳潤秋表示，新北市積極推動「社會處方」，在日常生活融入手作藝術、音樂、運動、園藝及觀光等多元體驗，延緩失智退化、提升生活參與，同時減輕家庭的照顧壓力。

輔大醫院失智共同照護中心個管師陳琳淩表示，為延緩家中的長輩有認知功能退化，通常可透過音樂、童玩及遊戲等方式，如透過遊戲及拼圖等，增加手部力量及延緩認知功能退化，也能與家中幼兒一起玩遊戲，促進家庭和樂。

石碇區公所區長王思凱舉例，該區長者人口多，社區發展協會常舉辦互動式講座課程，如邀請講師談經絡按摩或教導體適能，另有配合石碇茶葉主題，提供音樂課程、教長者唱採茶歌等，透過音樂的旋律及節拍，喚起長輩的記憶。此外，中和區碧湖社區發展協會也推有音樂處方，透過音樂，改善認知功能及穩定情緒。

中和區張姓民眾說，她母親2年前失智，起先出門會忘記回家的路，有時連小孩的名字也記不起來，偶而還會暴怒，家裡氣氛變很差，後經醫師診斷證實是失智症，目前除了固定吃藥，也會安排她參加社區課程，盡量減緩退化。她認為，失智症影響整個家庭的運作，政府確實應該積極介入。

侯友宜昨也宣布，明年成立「高齡長期照顧處」，整合衛生局與社會局資源，讓高齡政策與失智照護更具整合性，提供長者更完整、更溫暖支持體系，目標不只打造失智友善的城市，還要讓長者都能感受幸福與尊嚴。

