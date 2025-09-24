北市7000旗海 迎雙十國慶

迎接雙十國慶，北市長蔣萬安昨宣布今年國慶日活動亮點，包括限量好禮3千張「國慶椅」開放民眾線上登記抽籤、國慶日當天學童拿數位卡證可現場領取一瓶鮮奶，還有北市吉祥物「熊讚」將穿上量身打造國慶專屬新裝首次亮相。

北市府國慶當天將於市府廣場舉辦盛大活動，包括升旗典禮、市集與親子DIY體驗等，今年也將擴大規模掛滿國旗，讓台北街頭、各場館旗海飄揚，包括首度在台北捷運掛滿國旗，慶祝國家生日，還有過去不容易掛國旗的路段，也會讓「旗海飄揚」。

民政局長陳永德預估，今年台北街頭、場館掛國旗數量將達6、7千面，包括仁愛路沿線也都會掛滿國旗。

蔣萬安昨在記者會上宣布今年亮點，另外國慶活動的「巨型保齡球」及「國慶公仔造型盒打卡裝置」昨也提前亮相。

蔣萬安說，今年國慶口號選定「台北十刻、幸福十刻」，首度以國慶歡樂派對讓親子共樂、全民參與活動，也讓孩童從小感受國慶意義。歡迎2至12歲市民持「生生喝鮮乳」數位卡，於現場兌換鮮乳一瓶，也推薦今年限量宣導品「國慶椅」，坐上去非常舒適、輕鬆。

「國慶椅」線上登記抽籤昨開跑，至10月1日中午12時前都可參加抽籤，10月2日中午12時在民政局網站公布3000名幸運兒，同時以簡訊與電子郵件通知。