快訊

整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝

聽新聞
0:00 / 0:00

北市7000旗海 迎雙十國慶

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市長蔣萬安（後排左三）開心出席國慶活動記者會，呼籲市民踴躍參加市府升旗典禮活動。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（後排左三）開心出席國慶活動記者會，呼籲市民踴躍參加市府升旗典禮活動。記者林俊良／攝影

迎接雙十國慶，北市長蔣萬安昨宣布今年國慶日活動亮點，包括限量好禮3千張「國慶椅」開放民眾線上登記抽籤、國慶日當天學童拿數位卡證可現場領取一瓶鮮奶，還有北市吉祥物「熊讚」將穿上量身打造國慶專屬新裝首次亮相。

北市府國慶當天將於市府廣場舉辦盛大活動，包括升旗典禮、市集與親子DIY體驗等，今年也將擴大規模掛滿國旗，讓台北街頭、各場館旗海飄揚，包括首度在台北捷運掛滿國旗，慶祝國家生日，還有過去不容易掛國旗的路段，也會讓「旗海飄揚」。

民政局長陳永德預估，今年台北街頭、場館掛國旗數量將達6、7千面，包括仁愛路沿線也都會掛滿國旗。

蔣萬安昨在記者會上宣布今年亮點，另外國慶活動的「巨型保齡球」及「國慶公仔造型盒打卡裝置」昨也提前亮相。

蔣萬安說，今年國慶口號選定「台北十刻、幸福十刻」，首度以國慶歡樂派對讓親子共樂、全民參與活動，也讓孩童從小感受國慶意義。歡迎2至12歲市民持「生生喝鮮乳」數位卡，於現場兌換鮮乳一瓶，也推薦今年限量宣導品「國慶椅」，坐上去非常舒適、輕鬆。

「國慶椅」線上登記抽籤昨開跑，至10月1日中午12時前都可參加抽籤，10月2日中午12時在民政局網站公布3000名幸運兒，同時以簡訊與電子郵件通知。

延伸閱讀

周倪安告發蔣萬安、黃建華瀆職 北市：依法行政

政院指已說明新版財劃法補助事 北市：權責未釐清

「會和花蓮一起守護鄉親」 蔣萬安派先遣搜救隊援救

馬太鞍溪橋毀光復鄉成災區 蔣萬安致電徐榛蔚全力協助

相關新聞

轟中央減編營養午餐補助 北市批事權不應單向檢討

中央補助地方營養午餐經費，明年中央地方都未編列預算，台北、新北、台中將以追加編列全額預算因應。行政院發言人李慧芝今表示，...

整修變改建 北投市場工程延宕 北市檢討

台北市北投市場暨行政中心使用超過41年，市場2020年規畫重新整修，審計報告指出，市場處待工程進行時，才發現建築受損嚴重...

北市7000旗海 迎雙十國慶

迎接雙十國慶，北市長蔣萬安昨宣布今年國慶日活動亮點，包括限量好禮3千張「國慶椅」開放民眾線上登記抽籤、國慶日當天學童拿數...

新北周周喝鮮奶 明年2月上路

新北市長侯友宜昨宣布下學期投入4.29億元，全面啟動「鮮奶幸福周」計畫，就讀新北市公私立國小、幼兒園，及設籍新北的2至1...

新北貢寮仁里里環境五星殊榮 辦環境宣導與民分享榮耀

為慶祝榮獲2025年新北市里環境認證「五星」殊榮，新北市貢寮區仁里里今(23)日舉辦環境宣導活動，與里民一同分享這份榮耀，活動現場氣氛熱鬧，除了貢寮區公所與清潔隊全力支持外，新北市議員林裔綺也親自到場參與。

新北瑞芳中秋親子同樂活動 氣墊樂園歡度佳節

中秋佳節將至，新北市議員林裔綺攜手新北市瑞芳關懷鄉土協會，共同主辦「中秋Fun墊趣暨政令宣導活動」，活動將於9月27日星期六在瑞芳區民廣場熱鬧登場。從上午九點至下午三點，現場安排豐富多元的親子互動內容，邀請社區民眾一同歡度佳節。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。