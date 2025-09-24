新北周周喝鮮奶 明年2月上路

新北市長侯友宜昨宣布下學期投入4.29億元，全面啟動「鮮奶幸福周」計畫，就讀新北市公私立國小、幼兒園，及設籍新北的2至12歲學齡兒童，每周皆可免費兌換1瓶鮮奶或豆漿，全年52周不間斷，寒暑假不打烊，預計33萬名學童受惠。

教育部「班班有鮮奶」政策卡關，北市、台中等地陸續宣布地方自立推動，新北跟上「地方鮮乳自給列車」，藍綠白議員皆肯定。

侯友宜昨宣布，2026年2月開學日起，全面啟動「鮮奶幸福周」計畫，都會區學童將利用新北校園通App或兒童卡到四大超商與超市兌領，偏鄉學童以專案配送到學校，學生若無法喝牛奶可替換成豆漿，執行細節在上路前公告。

侯表示，國健署調查全台各年齡層普遍鈣質攝取不足，為守護孩子成長，編列1年4.29億元經費推動「鮮奶幸福周」，結合「都會數位兌換」與「偏鄉專案配送」雙軌模式，孩子可就近於超商或超市等通路領取。

板橋國小校長華志仁指出，營養教育是健康成長的基礎，學校透過「三章一Q」食材選擇原則，搭配午餐教學，讓孩子認識每一道食物的營養價值，同時注重從鮮奶、豆漿、深綠蔬菜與小魚等食物中攝取鈣質，不僅有助於骨骼發育，也養成不偏食、惜食習慣。

民眾黨議員陳世軒說，中央班班有鮮乳執行不彰喊停，導致地方被迫自籌經費續辦，新北跟上鮮乳自給列車，樂見學童受惠。國民黨議員王威元說，都會區孩子以數位方式兌換，與偏鄉專案配送雙軌推動，方便就近領取並提供豆漿作為乳糖不耐孩童的替代選擇。民進黨議員石一佑肯定侯友宜接地氣；同黨議員鄭宇恩說，期待新北孩子營養不漏接。