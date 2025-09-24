整修變改建 北投市場工程延宕 北市檢討

台北市北投市場暨行政中心使用超過41年，市場2020年規畫重新整修，審計報告指出，市場處待工程進行時，才發現建築受損嚴重，調整成改建，工期恐延宕。市場處表示，未來相關工程會先辦結構安全，避免延誤。

審計報告指出，廠商2022年拆除原北投市場內部裝潢時，發現北投市場主體結構損傷嚴重，隔年3月21日申報停工，市場處改為改建方案，同年9月21請統包商復工，繼續整修，並於去年完工並驗收合格。

報告指出，市場處於計畫先期規畫期間，未審慎評估北投市場大樓建築物混凝土受氯離子影響程度，原本核定整修工程的設計報廢，計畫執行3年後，全案須以改建方案重新規畫，嚴重延宕北投市場更新執行期程。

市場處說，當初評估僅耐震補強即可使用，但施工後狀況超出預期，未來其他市場若有內部環境改善及更新，也會先行辦理結構安全。

另外，報告也點出，市場處規畫北投市場周邊土地，設置E棟庫體區等7棟臨時性建築物作為中繼市場，申辦過程缺漏E棟庫體區的申請資料，驗收過程沒有要求廠商改善，即驗收合格，導致該區無建築使用許可，違規使用逾1年10個月。

市場處說，目前已請廠商補辦E棟庫體區使用許可行政程序，後續取得許可後，將依規定檢討專管及監造單位相關缺失與責任。