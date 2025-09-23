政院指已說明新版財劃法補助事 北市：權責未釐清

原由中央補助學校午餐採用國產食材，明年回歸地方。台北市長蔣萬安今天呼籲中央儘速召開事權會議討論。行政院回應13日會議已充分說明。台北市政府質疑並未做到全面釐清權責。

教育部昨天表示，因應新版財劃法，明年度地方政府獲中央統籌分配稅款將大幅增加新台幣4165億元，因此明年度中央協助的學校午餐採用國產可溯源食材補助，將回歸地方政府負擔。台北市長蔣萬安今天上午受訪時說，希望中央盡快跟地方政府召開事權會議釐清權責，而非單方面恣意片面決定。

行政院發言人李慧芝今天下午透過媒體群組說明，中央在13日邀請地方政府召開的會議，以及後續開會時，都有充分說明包含道路修整、學校營養午餐，以及校園水電費等回歸地方辦理，是因應新版財劃法。

台北市政府副發言人魏汶萱今晚表示，蔣萬安在會議當天，已當面向行政院長卓榮泰提出「行政院應該先明確列出預定調整的項目與比例，並且先和各縣市政府溝通、商討，更進一步深入交換意見，而不是像停止補助學校電費，突然一紙公文發給地方」，以及「檢討事權當然也絕對不應該是單向的檢討」。

魏汶萱質疑，面對蔣萬安跟各地方政府明確的反對，行政院怎能只把自己想說的放入簡報，不聽地方意見就做成會議結論，如此並非溝通，沒有做到行政院所說的「全面釐清中央地方權責」，且迄今市府也未接獲相關公文。