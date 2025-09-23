快訊

轟中央減編營養午餐補助 北市批事權不應單向檢討

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今表示，他希望中央到底給了多少、扣了多少，以及哪些事權責任交給地方，可以進一步跟地方政府好好溝通協調、交換意見。記者林俊良／攝影
中央補助地方營養午餐經費，明年中央地方都未編列預算，台北、新北、台中將以追加編列全額預算因應。行政院發言人李慧芝今表示，是為了落實地方自治精神，需回歸地方辦理。北市府副發言人魏汶萱表示，「事權絕對不應該是單向的檢討」。

魏說，面對蔣市長與各地方政府明確的反對，行政院怎能只把自己想講的放在簡報、不聽地方意見就執意做成會議結論？這不是溝通、不是開會，更沒有做到行政院自己說的「全面釐清中央地方權責」。

魏汶萱表示，與中央9月13日會議當天，蔣市長已經明確表達必須中央和地方進一步協商，並且公開表示不同意行政院的作法，當時院長卓榮泰與發言人李慧芝都在場。恐怕是李發言人沒有認真開會。

魏表示，蔣市長在會議當天、當面向卓院長提出，「行政院應該先明確列出預定調整的項目與比例，並且先和各縣市政府溝通、商討，更進一步深入的交換意見，而不是像停止補助學校電費，突然一紙公文發給地方」。

魏汶萱表示，現在中央要轉移到地方的權責，連公文都沒有，這是所謂的全面釐清嗎？市府基於守護孩子權益會全力確保營養午餐補助不中斷，但是行政院這樣動作難道是要讓孩子連營養午餐都要按下「不領取」的按鈕嗎？

有關中央政府未編列明年度營養午餐預算，台北市長蔣萬安表示，攸關孩子的權益，台北市府會編列預算，由地方政府來支應。他也希望中央到底給了多少、扣了多少，以及哪些事權責任交給地方，可以進一步跟地方政府好好溝通協調、交換意見。

