新北新創之星出爐 侯友宜：創投陪跑計畫支持得獎團隊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北市長侯友宜。聯合報系記者季相儒／攝影
新北市政府主辦的「2025年VentureStar 新北新創之星挑戰賽」，歷經數月徵件、輔導與競賽過程，23日舉行決賽暨頒獎典禮，新北市長侯友宜出席頒獎，見證青年創業能量。最終由歐姆佳科技勇奪冠軍，亞軍為應援科技，季軍則由恰口科研企業獲得。獲獎團隊除有獎金外，更將獲得為期3個月的專屬「創投陪跑計畫」，協助接軌國內外投資市場，邁向更大舞台。

侯友宜表示，新北市擁有26萬家中小企業，並規劃六大產業區域，提供青年最佳的創業環境。此外，市府透過青創基地，每年可培育約100組創業團隊，累積能量相當可觀。去年舉辦首屆新北新創之星挑戰賽成果斐然，例如獲獎團隊律果科技，成功募資2,800萬元，營收成長也高達200%；另一團隊超妡科技更將業務拓展至泰國大型電信公司，也完成日本電視台測試。侯友宜強調，今年舉辦第二屆賽事，希望讓更多優秀新創團隊脫穎而出，獲得產業界與投資市場的青睞。

侯友宜指出，透過新創挑戰賽，不僅能讓產業與新創團隊更加連結，更能檢視其後續的發展與收穫。今年比賽以「AI人工智慧」與「綠能永續」為核心主題，吸引72組團隊報名參與，經過多階段競賽，最終選出10組進入決賽，展現年輕世代無限的創意與能量。他期盼今年脫穎而出的新創團隊，未來都能在國際市場上發光發熱。

青年局補充，新創團隊需要的不僅是舞台，更重要的是陪伴與資源支持，今年賽事特別與創投公會合作，從徵件、Pitch Day、10堂輔導課程到一對一實體訪視，完整導入真實投資情境。透過今天的決賽舞台，不僅檢視團隊實力，也讓新創團隊獲得市場最真實的回饋。

侯友宜 創業

相關新聞

新北貢寮仁里里環境五星殊榮 辦環境宣導與民分享榮耀

為慶祝榮獲2025年新北市里環境認證「五星」殊榮，新北市貢寮區仁里里今(23)日舉辦環境宣導活動，與里民一同分享這份榮耀，活動現場氣氛熱鬧，除了貢寮區公所與清潔隊全力支持外，新北市議員林裔綺也親自到場參與。

新北瑞芳中秋親子同樂活動 氣墊樂園歡度佳節

中秋佳節將至，新北市議員林裔綺攜手新北市瑞芳關懷鄉土協會，共同主辦「中秋Fun墊趣暨政令宣導活動」，活動將於9月27日星期六在瑞芳區民廣場熱鬧登場。從上午九點至下午三點，現場安排豐富多元的親子互動內容，邀請社區民眾一同歡度佳節。

新北淡水埤島里、崁頂里年例謝神 祭拜慶典百年傳承

新北市淡水區埤島里活動中心舉辦盛大傳統祭拜慶典，這可不是普渡祭，而是在淡水區從百年前所流傳下來的「年例謝神」祭祀慶典，由崁頂里內的林子福德宮主辦，在埤島里與崁頂里的中心位置活動中心，迎接林子福德正神，淡水清水祖師、福佑宮媽祖等在地廟宇神尊，在每年的農曆八月初一，舉辦盛大慶典活動，也成為當地的傳統習俗。

2025兩岸四地城市龍舟賽 選手：比賽促進友誼 展現運動家精神

「2025兩岸四地城市龍舟賽」23日在新北蘆洲登場。我方參賽選手表示，划龍舟已不再只是端午或屈原的專屬運動，更成為日常健...

北市府編預算支應營養午餐 政院：落實地方自治精神

受到新版財劃法影響，中央補助地方政府的營養午餐經費每生每日10元，明年度中央、地方政府都未編列預算，目前台北、新北、台中...

促進山坡地合理使用 新北市修正規定不得保留違規擋土牆

新北市政府為遏止新違規擋土牆產生，並促進山坡地合理使用與維護公共安全，因此修正違反水土保持法案件相關作業規定，自114年5月19日起未經合法申請核准即擅自興建之擋土牆不得經相關技師簽證保留，若未拆除得

