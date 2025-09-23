新北新創之星出爐 侯友宜：創投陪跑計畫支持得獎團隊

新北市政府主辦的「2025年VentureStar 新北新創之星挑戰賽」，歷經數月徵件、輔導與競賽過程，23日舉行決賽暨頒獎典禮，新北市長侯友宜出席頒獎，見證青年創業能量。最終由歐姆佳科技勇奪冠軍，亞軍為應援科技，季軍則由恰口科研企業獲得。獲獎團隊除有獎金外，更將獲得為期3個月的專屬「創投陪跑計畫」，協助接軌國內外投資市場，邁向更大舞台。

侯友宜表示，新北市擁有26萬家中小企業，並規劃六大產業區域，提供青年最佳的創業環境。此外，市府透過青創基地，每年可培育約100組創業團隊，累積能量相當可觀。去年舉辦首屆新北新創之星挑戰賽成果斐然，例如獲獎團隊律果科技，成功募資2,800萬元，營收成長也高達200%；另一團隊超妡科技更將業務拓展至泰國大型電信公司，也完成日本電視台測試。侯友宜強調，今年舉辦第二屆賽事，希望讓更多優秀新創團隊脫穎而出，獲得產業界與投資市場的青睞。

侯友宜指出，透過新創挑戰賽，不僅能讓產業與新創團隊更加連結，更能檢視其後續的發展與收穫。今年比賽以「AI人工智慧」與「綠能永續」為核心主題，吸引72組團隊報名參與，經過多階段競賽，最終選出10組進入決賽，展現年輕世代無限的創意與能量。他期盼今年脫穎而出的新創團隊，未來都能在國際市場上發光發熱。

青年局補充，新創團隊需要的不僅是舞台，更重要的是陪伴與資源支持，今年賽事特別與創投公會合作，從徵件、Pitch Day、10堂輔導課程到一對一實體訪視，完整導入真實投資情境。透過今天的決賽舞台，不僅檢視團隊實力，也讓新創團隊獲得市場最真實的回饋。