新北新創之星冠軍出爐 歐姆佳科技抱回首獎20萬元

中央社／ 新北23日電

為協助新創團隊接軌市場，新北市青年局舉辦2025新北新創之星挑戰賽，今天決賽由歐姆佳科技拿下首獎。前三名將獲得進駐新北青創基地種子資格及參與重要科技展會的機會。

2025 VentureStar 新北新創之星挑戰賽今天舉行決賽，由「歐姆佳科技股份有限公司」拿下首獎，抱回新台幣20萬元獎金；第二名為「應援科技股份有限公司」，獎金7萬元；第三名則是「恰口科研企業股份有限公司」，獲得獎金3萬元。

青年局指出，新創之星挑戰賽為新北青年局主辦、首創結合創投陪跑機制，今年賽事以「AI人工智慧」和「綠能永續」為主軸，吸引全台72組新創團隊參賽，歷經兩階段評選後有10組團隊晉級決賽。

今天前三名隊伍除了獲得總獎金30萬元之外，也將參與3個月的專屬「創投陪跑計畫」，接軌國內外投資市場，同時獲得直接進駐新北青創基地的種子資格及未來參與重要科技展會的機會。

侯友宜今天出席頒獎致詞表示，新北市人口將近405萬、擁有26萬家中小企業，不僅是產業聚集地，也是創業好地點。記得第一屆新創之星榮獲第三名的律果科技，去年整年募資2600萬、客戶成長迅速，拿下首獎的超妡科技業務版圖也拓展到泰國，可見曾在這獲獎的團隊都能得到產業界的青睞。

侯友宜說，新北市了解新創需靠政府、產業、投資人與創業者公私協力合作，才能開花結果，因此市府不僅辦理競賽，更導入創投資源，鼓勵青年創業者開發新技術，並以新北為基地建構台灣新創生態系。

青年局主任秘書丁雅君補充，這次賽事與創投公會合作，從徵件開跑、Pitch Day、10堂輔導課程及一對一實體訪視，到今天的決賽舞台，全程導入真實投資情境，不僅檢視團隊實力，更讓創業者直接與創投面對面，得到市場最真實的回饋。

這次冠軍團隊是成立4年的歐姆佳科技，開發高效能射頻（RF）前端模組測試、量測與校正解決方案，提供半導體、陣列天線等快速測試服務。

第二名應援科技提供一站式金流雲端平台，專為創作者、中小商家等打造「應援經濟」系統，讓收款變簡單、粉絲經營更有效率。第三名則是恰口科研企業，致力推動智慧農業轉型，提升作物良率、降低碳排放。

