2025兩岸四地城市龍舟賽 選手：比賽促進友誼 展現運動家精神

「2025兩岸四地城市龍舟賽」23日在新北蘆洲登場。我方參賽選手表示，划龍舟已不再只是端午或屈原的專屬運動，更成為日常健身與交流的管道。透過比賽能與大陸朋友打開共同話題，談論飲食、旅遊與文化體驗，藉此結交更多朋友，也讓對方更了解台灣的人文。同時，也從參賽的大陸年輕選手身上學到熱血精神。

「2025兩岸四地城市龍舟賽事及文化交流活動」23日在新北市蘆洲微風運河舉行，共11支隊伍、272名龍舟好手參與，來訪隊伍包括上海市、南京市及首次加入的蘇州市，地主隊伍則由新北市及台北市共同應戰。主辦單位表示，活動透過龍舟競渡傳承中華傳統文化，並促進城市交流及提升選手實力。

比賽冠軍寶座由來自大陸的南京商校隊奪得，我方隊伍新莊實業quaris雄鷹龍舟隊與台北市百齡聯隊分列二、三名，新北烏來龍舟隊、新北市消防局則分居第四、第五名。

自2013年起新北市、上海市展開龍舟文化交流活動，2017年起擴大至南京、台北等兩岸四地輪流舉辦，今年蘇州也首度加入。新北市體育總會理事長蔣根煌致詞時指，龍舟最能體現「團結合作、力爭上游」精神，活動不僅是一場競賽，更是寶貴的文化交流。新北市體育局長洪玉玲則代表市長侯友宜歡迎來訪隊伍，並邀請大陸選手體驗夜市文化感受在地熱情。

上海市龍舟協會會長胡凌潔說，兩岸龍舟交流自2013年展開，即便疫情一度讓活動按下「暫停鍵」，但交流願望未曾熄滅，終於迎來這份「遲到的相聚」。南京市體育局副局長朱華林表示，賽龍舟承載中華民族深厚文化底蘊，是兩岸同胞都喜愛的傳統民俗活動。蘇州工業園區文體旅遊局局長殷衛東則指，蘇州是端午節龍舟競渡發祥地之一，期待以龍舟推動兩岸文化交流。

參賽選手也分享交流感受。隊伍「台北60＋」隊長黃世賢稱，與大陸隊切磋感覺很不錯，龍舟是中華民族象徵性的文化運動，「希望透過比賽讓他們更了解台灣的人文」，盼類似交流活動能持續下去。他還說，划龍舟已不僅是端午節或屈原的專屬運動，現在已與隊友們的常態性健身運動。