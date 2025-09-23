新北淡水埤島里、崁頂里年例謝神 祭拜慶典百年傳承

新北市淡水區埤島里活動中心舉辦盛大傳統祭拜慶典，這可不是普渡祭，而是在淡水區從百年前所流傳下來的「年例謝神」祭祀慶典，由崁頂里內的林子福德宮主辦，在埤島里與崁頂里的中心位置活動中心，迎接林子福德正神，淡水清水祖師、福佑宮媽祖等在地廟宇神尊，在每年的農曆八月初一，舉辦盛大慶典活動，也成為當地的傳統習俗。

林子福德宮主委莊根松表示，早期在淡海新市鎮未開發時，整片崁頂里與埤島里都是農田，以務農為主的聚落，在田間小路當中，也會有大大小小的土地公廟，更代表在地居民的信仰，但隨著新市鎮土地開發，這些小廟也跟面臨拆遷的命運，因此在地方與政府溝通協調之後，決定將這些土地公神尊，全都安置在林子福德宮，更成為一座土地公廟當中，有將近20尊的福德正神神像，非常特別。

埤島里長蔡正忠表示，在林子福德宮當中，主神就是中間，有存在近百年歷史的福德正神，以石塊雕刻而成，雖然有些外觀看得出來有歲月的痕跡，但為了在地居民傳統信仰與新市鎮開發的平衡，一旁還連同老舊的土地公廟一起安置在公園當中，而這次的八月初一年例謝神慶典，更代表著淡水新市鎮早期居民所留下的傳統習俗，更希望繼續由居民供奉，守護這片土地。