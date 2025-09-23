新北瑞芳中秋親子同樂活動 氣墊樂園歡度佳節

中秋佳節將至，新北市議員林裔綺攜手新北市瑞芳關懷鄉土協會，共同主辦「中秋Fun墊趣暨政令宣導活動」，活動將於9月27日星期六在瑞芳區民廣場熱鬧登場。從上午九點至下午三點，現場安排豐富多元的親子互動內容，邀請社區民眾一同歡度佳節。

本次活動延續去年首次舉辦時的成功經驗，深受家長與小朋友喜愛。今年再度規劃大型遊憩氣墊滑梯水池，以及射飛鏢、彈珠台、充氣保齡球、套天鵝等多項趣味攤位，營造熱鬧歡樂的節慶氛圍，讓親子共度充滿回憶的一天。

活動現場也將提供古早味叭噗冰品，免費消暑；家長與長輩可領取限量蛋糕，小朋友與學生則可獲得洗手乳作為宣導品。市議員林裔綺表示，希望藉由這樣的活動，讓孩子在歡樂中學習、親子在互動中增進感情，同時也推廣政令宣導與環保觀念。

市議員林裔綺與新北市瑞芳關懷鄉土協會誠摯邀請瑞芳及鄰近地區的民眾，共同參與這場充滿歡樂與溫馨的中秋活動，齊聚瑞芳區民廣場，共享親子時光，迎接佳節到來。