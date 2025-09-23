新北貢寮仁里里環境五星殊榮 辦環境宣導與民分享榮耀

為慶祝榮獲2025年新北市里環境認證「五星」殊榮，新北市貢寮區仁里里今(23)日舉辦環境宣導活動，與里民一同分享這份榮耀，活動現場氣氛熱鬧，除了貢寮區公所與清潔隊全力支持外，新北市議員林裔綺也親自到場參與。

仁里里長紀志樺表示，這次獲獎不僅是仁里里的光榮，更是全體里民、清潔隊及區公所攜手努力的成果。為了感謝大家的支持，特地舉辦今日的環境宣導活動，並準備宣導品致贈每位參與的里民，表達感謝之意。

活動現場，市議員林裔綺與里長紀志樺一同發送宣導品，與民眾親切互動。市議員林裔綺表示，仁里里能夠獲得五星環境認證，顯示在里長紀志樺的帶領下，整體環境治理與社區凝聚力有目共睹，未來也將持續支持地方推動各項環保與永續發展工作。

貢寮區公所與清潔隊也表示，將會持續與各里合作，打造更潔淨、美好的生活環境，讓貢寮成為宜居、永續的模範地區。