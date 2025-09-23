北市府編預算支應營養午餐 政院：落實地方自治精神

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院發言人李慧芝。記者林伯東／攝影
受到新版財劃法影響，中央補助地方政府營養午餐經費每生每日10元，明年度中央、地方政府都未編列預算，目前台北、新北、台中以追加編列全額預算因應。對此，行政院發言人李慧芝23日表示，為了落實地方自治精神，相關事項需要回歸地方來辦理。

有關中央政府未編列明年度營養午餐預算，台北市長蔣萬安表示，攸關孩子的權益，台北市府會編列預算，由地方政府來支應。他也希望中央到底給了多少、扣了多少，以及哪些事權責任交給地方，可以進一步跟地方政府好好溝通協調、交換意見。

對此，李慧芝表示，中央在財源大幅釋出後，明年地方的統籌稅款將增加4,165億元，比今年成長達89％；而為了確保地方可以妥善運用這筆大幅增加的財源，持續照顧民眾，也為了落實地方自治精神，相關事項需要回歸地方來辦理，包括道路修整、學校營養午餐以及校園水電費等等。

李慧芝表示，相關討論在本（9）月13日行政院卓榮泰院長邀請全國各地方政府參與會議時，已提供行政院主計總處簡報，並於簡報中列舉回歸事權，當天六都首長皆有出席。

李慧芝提到，行政院主計總處本月17日再次與各地方政府主計開會討論時，也再度充分說明回歸的事權，並於同月19日將會議記錄發送給各地方政府。

李慧芝指出，明年度的統籌分配稅款，台北市增加452億元，居全國之冠，而台中市則增加295億元，也在全國前五名，地方首長應本於職責，向市民說明，鉅額增加的數百億元款項將如何規劃使用。

有關主計總處「115年度中央對直轄市及縣市政府補助」簡報，行政院說明，簡報第10頁「地方財源增加，應落實地方自治事項-115年度請地方由獲配財源自行分配項目」頁面當中，已於「一般性補助款」欄位明列「國中小教育補助-學校營養午餐」。

