整修變改建拖到工期？ 北投市場工程遭點名缺失 市場處回應了

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北投市場暨行政中心舊建築。本報資料照

台北市北投市場暨行政中心使用超過41年，市場處在109年規畫原址重新整修、改建，不料，審計報告指出，市場處原先是以整修，待工程進行時才發現建築受損嚴重，因而調整成改建，恐有工期延宕等狀況。市場處表示，未來相關工程會先辦理結構安全，避免延誤工期。

興建於民國73年，除了北投市場使用外，也有區公所等單位進駐，不過由於年久失修，北市市場處規畫是全面整修北投市場，並於109年規畫在原址周邊新建中繼市場，整修完後再搬回。

審計報告指出，111年時統包廠商拆除原北投市場內部裝潢時，發現北投市場主體結構損傷嚴重，在112年3月21 日申報停工，市場處在同年重新辦理，改為改建方案，同年9月21請統包商復工，繼續辦理整修精進方案，並於113年完工並驗收合格。

不過，審計報告認為，市場處於計畫先期規畫期間，未審慎評估北投市場大樓建築物混凝土受氯離子影響程度，作為整修或改建的參考，且整修工程規畫期間又沒有斟酌建築師公會意見，導致施工時才發現結構損傷及現況超過預期。

審計報告指，此舉導致原本核定整修工程的設計報廢，且衍伸出不經濟支出，計畫執行3年後，全案須以改建方案重新規畫辦理，嚴重延宕北投市場更新執行期程。

另一方面，市場處規畫北投市場周邊土地，設置E棟庫體區等7棟臨時性建築物作為中繼市場，並申請其建築與使用許可，但申辦過程缺漏E棟庫體區的申請資料，驗收過程沒有要求廠商改善，即給予驗收合格，導致該區無建築使用許可，違規使用逾一年10個月。

市場處說明，當初耐震評估建物無安全疑慮，僅耐震補強即可使用，但施工後發覺狀況超出預期。未來其他市場若有內部環境改善及更新，也會先行辦理結構安全，避免耽誤工期。

至於E棟庫體區，市場處說，目前已請廠商補辦E棟庫體區使用許可行政程序，後續取得許可後，將依規定檢討專管及監造單位相關缺失與責任。

市場處說，近年市場缺工缺料、工資和物價上漲，目前北投市場工程於8月15日進行第1公告招標，僅有1家廠商投標，未達「政府採購法」規定3家以上投標的門檻而流標。預計9月23日再度公告招標，盼在10月完成評選。

北投 建築師 中繼市場

