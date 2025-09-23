聽新聞
新店碧潭大橋北側區段徵收案明開公聽會 強化生活機能
新北市地政局推動「新店碧潭大橋北側（F單元）區段徵收開發案」，明天上午10時，於新店區頂城市民活動中心舉辦事業計畫公聽會暨地上物查估前說明會。地政局表示，屆時將說明徵收內容、作業流程、地上物查估方式與重要時程，並聽取民眾意見，保障土地所有權人與利害關係人權益，歡迎踴躍參與。
地政局指出，「碧潭大橋北側F單元」基地位於新店區北二高與碧潭大橋岔口北側，東臨高速公路用地、西側為新店溪治理計畫範圍，開發面積約21.76公頃，目前使用現況以砂石場、雜林與草地為主。區內土地所有權人約150餘人，建築物則約有180餘間。
此案採區段徵收方式開發，未來將釋出9.5公頃住宅區、1.69公頃商業區，另規畫2座公園與2處綠地，並整合完善道路系統，提升整體生活機能。地政局強調，開發後將結合碧潭大橋、北二高與安坑交流道等交通節點，強化區域聯外便捷性，帶動周邊都市發展。
地政局補充，將預留1.2公頃土地作為社會福利設施使用，市府將規畫興建社會住宅，預計可提供約1300戶，提升青年與弱勢族群的居住選擇與生活品質。
24日公聽會當日也將全程直播，無法親臨者可透過線上參與。另當天新店地政事務所也將設置服務台，提供土地繼承協助與防詐騙諮詢，地政局呼籲地主及繼承人把握機會釐清產權，保障個人權益。
