雙十國慶將登場 警公布總統府與周邊道路交管圖
一年一度的國慶日即將到來，總統府前的凱達格蘭大道將因應展演搭設布幕牆，並在重慶南路、凱達格蘭大道上實施夜間標線作業，轄區中正一警方今天公布交管圖，呼籲用路人配合交通管制與警方疏導。
警方指出，9月25日22時至24時為LED視訊牆搭設作業（第一階段），管制凱達格蘭大道（重慶南路至懷寧街）東、西雙向內側各3線車道；9月26日0時至10月11日6時為LED視訊牆及光雕展演布幕牆搭設作業（第二階段），管制凱達格蘭大道（重慶南路至懷寧街）東、西雙向全線車道，另擴大管制懷寧街（寶慶路至凱道）北往南方向。
9月25及26日，每日22時至翌日7時進行牌樓搭建，管制凱達格蘭大道（公園路至中山南路）東、西雙向全線車道；9月25日23時至9月26日4時、9月30日23時至10月1日4時辦理國慶大會夜間標線作業（夜校），活動範圍為忠孝西路、襄陽路以南，懷寧街、公園路以西，愛國西路以北，博愛路以東。
警方指出，因應本次活動交通管制措施，管制時間內行經相關路段之各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽台北市公共運輸處或各站牌公車調度站查詢相關資訊
