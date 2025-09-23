雙十國慶將登場 警公布總統府與周邊道路交管圖

一年一度的國慶日即將到來，總統府前的凱達格蘭大道將因應展演搭設布幕牆，並在重慶南路、凱達格蘭大道上實施夜間標線作業，轄區中正一警方今天公布交管圖，呼籲用路人配合交通管制與警方疏導。

警方指出，9月25日22時至24時為LED視訊牆搭設作業（第一階段），管制凱達格蘭大道（重慶南路至懷寧街）東、西雙向內側各3線車道；9月26日0時至10月11日6時為LED視訊牆及光雕展演布幕牆搭設作業（第二階段），管制凱達格蘭大道（重慶南路至懷寧街）東、西雙向全線車道，另擴大管制懷寧街（寶慶路至凱道）北往南方向。

9月25及26日，每日22時至翌日7時進行牌樓搭建，管制凱達格蘭大道（公園路至中山南路）東、西雙向全線車道；9月25日23時至9月26日4時、9月30日23時至10月1日4時辦理國慶大會夜間標線作業（夜校），活動範圍為忠孝西路、襄陽路以南，懷寧街、公園路以西，愛國西路以北，博愛路以東。