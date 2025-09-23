聽新聞
力拚全國之先！新北29區完成失智友善社區、明年成立高齡長照處
隨著人口老化，失智症已成為重要的社會課題，新北市65歲以上人口突破79萬人，推估失智逾5萬7千人。新北市長侯友宜今宣布，新北市已率全國之先，正式成為全台首個「區區失智友善」城市，在高齡與失智照護領域邁入新階段。
9月為「國際失智症月」，新北市政府今 舉辦「失智不失愛、新北暖陪伴」記者會，侯友宜出席活動時表示，新北市在29個行政區都已達成失智友善社區的里程碑，也成立66個失智照顧據點、14個共照中心及5500個失智守護站。
侯友宜也宣布，明年新北率六都之先成立「高齡長期照顧處」，整合衛生局與社會局資源，讓高齡政策與失智照護更具整合性，提供長者更完整、更溫暖的支持體系，「我們的目標不是只有打造失智友善的城市，而是要讓長者都能感受到幸福與尊嚴。」
失智症的警訊包括有記憶力減退、解決問題有困難、失去時間或地點概念、語言表達等困難。衛生局長陳潤秋表示，新北市積極推動「社會處方」，將非藥物介入融入日常生活，透過手作藝術、音樂、運動、園藝及觀光等多元體驗，延緩失智退化、提升生活參與，同時減輕家庭的照顧壓力。
輔大醫院失智共同照護中心個管師陳琳淩表示，為延緩家中的長輩有認知功能退化，通常可透過音樂、童玩及遊戲等方式，如透過遊戲及拼圖等，增加手部力量及延緩認知功能退化，也能與家中幼兒一起玩遊戲，促進家庭和樂。
