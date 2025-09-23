打造超大蘋果溜滑梯、魔術方塊遊具 三重2處公園改造超吸睛

新北市三重區舊稱三重埔，人口稠密且廟宇眾多，市府近年推動改造，新北市景觀處表示，以蘋果為主題設計的同安36公園，還有以魔術方塊為主題打造的永德公園，吸引不少親子族群前來探索，成為親子遊憩與休閒的新去處。

景觀處說明，同安36公園鄰近空軍三重一村，能輕鬆以步行串聯遊覽。園內設計富有巧思，大蘋果溜滑梯結合果核遊具，提升趣味與互動性，小蘋果鑽籠空中步道考驗孩子的膽量與平衡感，搭配造型毛毛蟲，為公園增添童趣氛圍；共融式鞦韆、單槓、轉轉樂及健身器材，滿足不同年齡層的活動需求。

另外，位於永德街和後竹圍街上的大永德公園，是以魔術方塊和荷蘭方塊屋為主題所打造的特色遊具公園，整座遊具以方塊屋造型為基座，周圍連接攀爬網、鑽籠、攀岩板等各式各樣的攀爬設施，中央設有寬闊的平台可供玩耍，孩童可從旁邊的滑梯滑至地面，一旁另設有鳥巢鞦韆、搖搖馬和魔術方塊造型的座椅供民眾休憩，設施多元豐富。