打造超大蘋果溜滑梯、魔術方塊遊具 三重2處公園改造超吸睛

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
三重同安36公園為全台首座以蘋果為主題設計的特色公園，一啟用即吸引不少親子族群前來體驗。圖／新北市景觀處提供
三重同安36公園為全台首座以蘋果為主題設計的特色公園，一啟用即吸引不少親子族群前來體驗。圖／新北市景觀處提供

新北市三重區舊稱三重埔，人口稠密且廟宇眾多，市府近年推動改造，新北市景觀處表示，以蘋果為主題設計的同安36公園，還有以魔術方塊為主題打造的永德公園，吸引不少親子族群前來探索，成為親子遊憩與休閒的新去處。

景觀處說明，同安36公園鄰近空軍三重一村，能輕鬆以步行串聯遊覽。園內設計富有巧思，大蘋果溜滑梯結合果核遊具，提升趣味與互動性，小蘋果鑽籠空中步道考驗孩子的膽量與平衡感，搭配造型毛毛蟲，為公園增添童趣氛圍；共融式鞦韆、單槓、轉轉樂及健身器材，滿足不同年齡層的活動需求。

另外，位於永德街和後竹圍街上的大永德公園，是以魔術方塊和荷蘭方塊屋為主題所打造的特色遊具公園，整座遊具以方塊屋造型為基座，周圍連接攀爬網、鑽籠、攀岩板等各式各樣的攀爬設施，中央設有寬闊的平台可供玩耍，孩童可從旁邊的滑梯滑至地面，一旁另設有鳥巢鞦韆、搖搖馬和魔術方塊造型的座椅供民眾休憩，設施多元豐富。

新北市景觀處長林俊德表示，目前改善完成的特色共融或全齡公園數量已達241座，希望讓每個人都能在公園內體驗豐富的休憩活動，感受友善城市環境中的完善設施。

三重大永德公園是以魔術方塊為主題所打造的特色公園。圖／新北市景觀處提供
三重大永德公園是以魔術方塊為主題所打造的特色公園。圖／新北市景觀處提供

三重 親子

相關新聞

雙十國慶將登場 警公布總統府與周邊道路交管圖

一年一度的國慶日即將到來，總統府前的凱達格蘭大道將因應展演搭設布幕牆，並在重慶南路、凱達格蘭大道上實施夜間標線作業，轄區...

營養午餐中央要地方買單 侯友宜：自己的孩子自己顧

財劃法修正後，中央、地方事權分配爭議再添一樁。針對中央未編列營養午餐國產標章可溯源食材獎勵金補助，新北市長侯友宜今受訪表...

力拚全國之先！新北29區完成失智友善社區、明年成立高齡長照處

隨著人口老化，失智症已成為重要的社會課題，新北市65歲以上人口突破79萬人，推估失智逾5萬7千人。新北市長侯友宜今宣布，...

打造超大蘋果溜滑梯、魔術方塊遊具 三重2處公園改造超吸睛

新北市三重區舊稱三重埔，人口稠密且廟宇眾多，市府近年推動改造，新北市景觀處表示，以蘋果為主題設計的同安36公園，還有以魔...

台北捷運強震儀藏身這15處 地震達5級以上採取這措施

為預防地震影響列車行駛等情形，台北捷運系統設有15處強震儀，發生地震時採取列車減速或暫停營運等應變措施，北捷制定每個月及...

又是地底埋廢棄物 樹林社宅撤案

國土署原要在新北板橋與樹林交界的樹林防洪三期整開區2塊國有地蓋社宅，期間發生汐止社宅基地有垃圾而撤案，為免重蹈覆轍，國土...

