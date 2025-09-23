台北捷運強震儀藏身這15處 地震達5級以上採取這措施

為預防地震影響列車行駛等情形，台北捷運系統設有15處強震儀，發生地震時採取列車減速或暫停營運等應變措施，北捷制定每個月及每季維護檢查規範，不過，審計報告發現疑有未檢查項目。北捷說明，其中8項是仍在保固內，另外7項已增加季檢期程。

審計報告指出，北捷在15處設置強震儀，24小時監測地震訊息，以應地震級數不同，採取列車慢速行駛巡軌或系統暫停營運等措施。並區分220型於捷運紅樹林、大橋頭、永寧、迴龍、南港展覽館等7處。330型於交九行控中心、北投機廠、木柵機廠、七張、市政府、江子翠、南京復興等8處。

審計報告指，為了維持強震儀及地震警報系統監控有效性，訂定「強震即時警報系統維護工作說明書」。相關規定按月執行強震儀四周地面是否清潔等10項檢查、按季（含當月）執行現場敲擊測試量值是否正常等8項維護檢查。

不過，審計報告經查，民國113年第二季、第三季辦理15處強震儀月檢查，但8處從112年9月11日完成驗收迄至113年11月22日，均未辦理季檢查。紅樹林等7處強震儀，在已於113年檢查項目後，尚有敲擊測試等5項未辦理等狀況。

北捷說明，目前8處設備在保固期間，保固期限至115年9月11日，已從113年12月起，依不同檢查周期完成自主檢查項目。針對7處強震儀保固期內未執行季檢，是誤認新設設備於出廠前完成校正，已於113年12月起，增加季檢期程。

北捷強調，強震儀的維護檢查作業分為月檢與季檢兩項，並已建置強震儀監測系統，若設備發生斷線或異常情形，將立即進行維修處理。

北捷介紹，這款強震儀的設備，有分為220型與330型兩種，220型為108年採購，330型則為112年採購之較新型設備，目前已分別安裝於公司內共15處場域，系統以白藍綠橘紅五種燈號，依震度由小到大，不同相對應的顏色燈號將亮起。