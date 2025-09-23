拆公館圓環遭掛標語施工奇蹟 北市：盡力縮短工期

快訊

中央社／ 台北23日電

台北公館圓環移除及填平地下道工程，民間仍存歧見，網路有人貼照片顯示水源市場天橋懸掛「萬安做到了 施工奇蹟 拆比不拆還順暢」標語；交通局長謝銘鴻說，盡量縮短工期減少衝擊。

台北市公館圓環移除及填平地下道工程13日起動工，22日起進入第2個平日週，民間對此工程仍存歧見，主張應先試辦標誌改善措施，網路也出現有人貼文「萬安做到了 施工奇蹟 拆比不拆還順暢」標語。

謝銘鴻接受中央社記者電話訪問時說，沒辦法揣測懸掛此標語用意，交通局目前全力讓工期縮短，畢竟填平地下道少了2個車道，對通車會有點影響。

他進一步說，相關配套措施包含跟新北市合作監控所有車流、調整路口通行秒數，並請義交在路口維持淨空等，盡力讓基隆路東西向、羅斯福路南北向行車不要堵塞。

交通局交工處副處長黃惠如說，市府沒有說標語上的話，施工期間會盡力維持交通狀況正常，也沒說會比施工前好，決定施工主要也是為了降低事故發生。

關於標語懸掛，她說，會通知新工處，若是未經申請的非法廣告，會被取走。

此外，今天受颱風樺加沙影響，她說，下雨本會影響行車、比較塞。交工處交控中心指出，今天上午7時半到8時，羅斯福路往北進入台北市的車流較塞，會增加通行秒數緩解，搭配員警疏導路口行車暢通；其次，永福橋、福和橋雖然車速較緩慢，但對比過往沒有到很嚴重。

公館圓環 標語

