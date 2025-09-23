美國波士頓台灣影展 新北紀錄片感動觀眾

新北市紀錄片獎與波士頓台灣影展強化合作，首度策畫「新北日」專場，台灣時間9月22日在當地AMC電影院放映新北紀錄片獎優選作品「七股光電啟示錄」與「當轟隆隆聲再響起時」，感動當地觀眾，展現台灣紀錄片軟實力。

導演黃淑梅拍攝紀錄片「七股光電啟示錄」，探討能源政策下的生態變遷與地方衝擊，她感謝新北市紀錄片獎給予創作空間與資源，讓作品有機會跨海播映。導演林怡靚以「當轟隆隆聲再響起時」，與共同導演林煥文重現1970年代台灣機車特技隊的風華，珍貴影像藉由影展與世界對話。

新北新聞局副局長謝麗蘭率團赴美，與導演黃淑梅、林怡靚出席映後座談。謝麗蘭說，新北紀錄片獎邁入第15年，扶植超過150部作品，陪伴無數導演從新北出發走向國際。