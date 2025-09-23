又是地底埋廢棄物 樹林社宅撤案

國土署原要在新北板橋與樹林交界的樹林防洪三期整開區2塊國有地蓋社宅，期間發生汐止社宅基地有垃圾而撤案，為免重蹈覆轍，國土署對樹林社宅土地探鑽，果真發現預定地底有營建廢棄物，評估量體大且清運費可觀，處理時程不確定性高，向新北市都委會撤案。新北城鄉局表示，該土地未來將納入防洪三期整開規畫。

中央持續盤點國有土地要衝高社宅量能，該社宅預定地位於板樹體育館、省民公園兩側，當初國土署辦理汐止文高用地社宅時，經地質探鑽發現地下有大量廢棄物只好終止，後續衍生環評、水保解約，及都市計畫撤案。

為避免興建前期投入大量人力、物力浪費，國土署憂樹林社宅基地過去長期閒置且部分基地遭占用，恐有被填置非原生土壤或廢棄物之虞，辦理地質鑽探。

經9孔鑽探，鑽孔深度180公尺，各井鑽探結果顯示有遭埋廢棄物，且量體龐大、處理費用高，中央興辦社宅推動小組決議終止辦理，向新北市都委會撤案。

新北議員卓冠廷表示，該地因非法傾倒廢棄物疑慮，除了清運曠日廢時，也影響地方對社宅信心，若該國有地確定取消社宅興建計畫，在清運後，可考量地居民需求闢建綠地、公園等。卓也說，非法傾倒廢棄物影響社宅興建計畫已發生多次，政府應加強查緝非法棄置亂象。

新北議員江怡臻指出，前總統蔡英文喊出要蓋20萬戶社宅，賴清德總統又加碼，如今樹林社宅案被撤，地方相當失望，盼未來能妥善選址。

城鄉局科長鄧涵瑛指出，沿河岸公有地過去常有被倒垃圾之虞，樹林社宅撤案後，未來2塊土地會納入樹林防洪三期整開一同規畫。防洪三期是此次新北大巨蛋六大潛力地點之一，預計今年底、明年初辦公展。

樹林防洪三期整開區位於樹林區東側、沿大漢溪樹林堤防內側沿線土地，範圍內將設有捷運LG14站（板樹體育館旁），緊鄰城林橋、浮洲橋，計畫面積約124.8公頃。