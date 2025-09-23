聽新聞
全台唯一捷運紅磚拱橋 三鶯線台北大學站 飛鳶廣場啟用

聯合報／ 記者張策／新北報導
飛鳶廣場設計融入「飛鳶意象」，搭配紅磚拱橋的復古風格與藍色捷運列車的現代元素。 記者張策／攝影
新北捷運三鶯線10月安排動態測試，拚年底完工、明年初上路。通過台北大學校園的路段，融合在地文化與學術氛圍，打造全台唯一紅磚拱橋意象的捷運高架橋體，思古迴廊暨飛鳶廣場昨啟用，結合交通建設與在地文化美學的重要節點落成。

新北市長侯友宜說，捷運不只是載人，更能載動文化、創造地方價值，持續推動「七線齊發、八線規畫」捷運藍圖。

新北市捷運局長李政安說，捷運三鶯線為新北重大軌道建設，通車後三鶯地區至台北市中心通勤可縮短約20分鐘。市府在通過台北大學校園路段，打造全台唯一紅磚拱橋意象的捷運高架橋體。設計概念源自三峽老街、原住民文化園區與閩南建築元素，以仿磚砌外觀打造「思古迴廊」，不僅強化軌道結構安全，也體現三峽地區歷史紋理。

侯友宜指出，台北大學站（LB07）站體設計融入飛鳶意象，站在飛鳶廣場，頭頂是即將啟動的捷運，背後是巴洛克紅磚拱橋，真的很美，一定能吸引許多新人來拍婚紗留下回憶。

三鶯線預計10月啟動全線動態測試，年底完工，後續進行初履勘作業，朝明年初通車營運邁進。李政安指出，未來再透過延伸八德段、銜接桃園捷運綠線，有助於形成「北北桃捷運共榮生活圈」。

為強化空間使用機能，台北大學與市府也合作在橋下設置360度環形溜冰廣場，讓空間兼具日常使用與文化展演功能。

三鶯線 新北 台北大學 捷運

