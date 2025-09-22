基隆國道客運2088B、2088C今增班行駛 林沛祥力促符合更多通勤者需求

基隆往來台北國道客運2088B、2088C路線今天上路，立委林沛祥和晚間前往台北市府轉運站，實地了解班車動態。大都會客運總經理李建文也到場說明營運調整及後續規畫，並聆聽乘客意見。

林沛祥說，2088C是他從無到有，一步步爭取來的路線。先前原本僅有早上尖峰兩班往台北，發現經常客滿造成通勤族不便。

林沛祥表示，經過不斷與大都會客運研議，成功增開3個班次，包括早上7時自基隆發車1班，以及晚間6時30分、7時自台北市府轉運站返回基隆2班。2088B路線則是早上8時53分增開1班，因應大香港、美的世界等沿線社區居民較晚出門的需求。

林沛祥認為，這樣的規劃除了讓通勤族能準時上班，更能在下班後早一點回到基隆，落實他過去向市民承諾的「早15分鐘回家」的政見。

李建文表示，非常重視基隆市民的通勤需求，透過這次增班，盼能有效紓解尖峰壓力。他林感謝林沛祥持續協調台電公司，協助在八斗子設置大巴士充電樁。今年電動大巴交車之後，會視需求與搭乘狀況，持續調整班次，提供更好的服務。