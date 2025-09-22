快訊

高雄僅存「百貨空中樂園」突傳10月起休園 網驚：童年的回憶！

基隆國道客運2088B、2088C今增班行駛 林沛祥力促符合更多通勤者需求

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆往來台北國道客運2088B、2088C路線今天上路，立委林沛祥（右二）和大都會客運總經理李建文（左二）前往台北市府轉運站，了解發車情況及並聆聽乘客意見。圖／林沛祥服務處提供
基隆往來台北國道客運2088B、2088C路線今天上路，立委林沛祥（右二）和大都會客運總經理李建文（左二）前往台北市府轉運站，了解發車情況及並聆聽乘客意見。圖／林沛祥服務處提供

基隆往來台北國道客運2088B、2088C路線今天上路，立委林沛祥和晚間前往台北市府轉運站，實地了解班車動態。大都會客運總經理李建文也到場說明營運調整及後續規畫，並聆聽乘客意見。

林沛祥說，2088C是他從無到有，一步步爭取來的路線。先前原本僅有早上尖峰兩班往台北，發現經常客滿造成通勤族不便。

林沛祥表示，經過不斷與大都會客運研議，成功增開3個班次，包括早上7時自基隆發車1班，以及晚間6時30分、7時自台北市府轉運站返回基隆2班。2088B路線則是早上8時53分增開1班，因應大香港、美的世界等沿線社區居民較晚出門的需求。

林沛祥認為，這樣的規劃除了讓通勤族能準時上班，更能在下班後早一點回到基隆，落實他過去向市民承諾的「早15分鐘回家」的政見。

李建文表示，非常重視基隆市民的通勤需求，透過這次增班，盼能有效紓解尖峰壓力。他林感謝林沛祥持續協調台電公司，協助在八斗子設置大巴士充電樁。今年電動大巴交車之後，會視需求與搭乘狀況，持續調整班次，提供更好的服務。

基隆往來台北國道客運2088B、2088C路線今天上路，立委林沛祥（中）和大都會客運總經理李建文（右）前往台北市府轉運站，了解發車情況及並聆聽乘客意見。圖／林沛祥服務處提供
基隆往來台北國道客運2088B、2088C路線今天上路，立委林沛祥（中）和大都會客運總經理李建文（右）前往台北市府轉運站，了解發車情況及並聆聽乘客意見。圖／林沛祥服務處提供
基隆往來台北國道客運2088B、2088C路線今天上路，立委林沛祥（左三）和大都會客運總經理李建文（左二）前往台北市府轉運站，了解發車情況及並聆聽乘客意見。圖／林沛祥服務處提供
基隆往來台北國道客運2088B、2088C路線今天上路，立委林沛祥（左三）和大都會客運總經理李建文（左二）前往台北市府轉運站，了解發車情況及並聆聽乘客意見。圖／林沛祥服務處提供
基隆往來台北國道客運2088B、2088C路線今天上路，大都會客運總經理李建文（前左）前往台北市府轉運站，了解發車情況及並聆聽乘客意見。圖／林沛祥服務處提供
基隆往來台北國道客運2088B、2088C路線今天上路，大都會客運總經理李建文（前左）前往台北市府轉運站，了解發車情況及並聆聽乘客意見。圖／林沛祥服務處提供

基隆 林沛祥 北市府 通勤族 國道客運

延伸閱讀

影／藍營批耍賴 交通部籲：地方承擔責任與中央攜手推動捷運建設

國道客運2088B、2088C路線增4班次 9月22日上路

興達電廠爆炸 林沛祥：別因錯誤能源政策 讓民眾生命、財產受損

府院黨將完善闢謠平台 林沛祥：早就有「造謠平台」

相關新聞

基隆國道客運2088B、2088C今增班行駛 林沛祥力促符合更多通勤者需求

基隆往來台北國道客運2088B、2088C路線今天上路，立委林沛祥和晚間前往台北市府轉運站，實地了解班車動態。大都會客運...

新北市警察局瑞芳分局第3季治安會報 強化防詐並推新措施

新北市警察局瑞芳分局於今(22)日召開114年第3季治安會報，由分局長沈明義主持，邀集地方民代、里長及各機關代表出席，共同檢視轄區治安及交通狀況，並研擬強化防制策略。

新北瑞芳多處高地區域嚴重缺水 居民苦等供水

受持續乾旱影響，新北市瑞芳區多處地勢較高地區近日供水困難，龍鎮里與柑坪里部分區域甚至無預警停水長達七天，嚴重影響居民日常生活。雖然近日已出現降雨，但水源供應尚未明顯改善，水壓不足問題仍然持續，影響民眾日常生活，引發廣泛民怨。

扶輪社彩繪淡水16年不間斷 小學生用畫筆記錄家鄉之美

國際扶輪社3522地區在新北市淡水區真理大學，舉辦第16屆彩繪淡水寫生活動，國際扶輪3522地區總監表示，真理大學風景相當美麗，又是名勝景點，在這裡舉辦寫生相當適合，當天活動超過2百人參與，天氣晴朗是非常適合寫生的氣候，許多來自淡水北海岸地區各國小學童及家長報名參加。

新北汐止湖興里咖啡課驗收完美結業 學員們愛上咖啡

汐止區湖興市民活動中心的手沖咖啡課程，經過幾堂課的學習，學員已經具有基本的手沖技巧，最後一堂結業式，老師進行驗收，看看學員們手沖咖啡學的如何，學員們說，現在學會為自己沖一杯好咖啡，真的很開心。

汐止區首捐 新北汐止福德祠捐清潔隊資源回收車

有感於環保局清潔隊人員的辛勞，今(22)日汐止區福德祠特別捐贈一輛約215萬的資源回收車，給汐止區清潔隊使用，這也是汐止區第一次有民間單位捐贈資源回收車，廟方希望拋磚引玉，更多人一起關心清潔人員安全，以實際行動支持清潔隊執行日益繁重的資源回收及清運業務。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。