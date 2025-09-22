三重果菜市場遷移案掀爭議 內政部將開會審議

新北市府擬將三重果菜市場遷至蘆洲，引發蘆洲居民反彈。民進黨立委林淑芬率地方民代拜會內政部表示，三重果菜市場須依中央已審定的決議原地重建。內政部長劉世芳說，25日將再開專案小組會議，民眾可列席提意見。

新北市府將大台北農產品集貨場及三重果菜市場，納入蘆洲區南北側都市計畫，引發蘆洲居民反彈。

林淑芬今天與民進黨新北市議員陳啟能、李倩萍及多名蘆洲區的里長與地方代表，針對新北市政府提出的「變更大漢溪北都市計畫（蘆洲南北側農業區專案通盤檢討）」案前往內政部拜會部長劉世芳，並表達嚴正的抗議。

林淑芬透過新聞稿指出，新北市府在此案推動過程中存在「5大不正義」，包括偽造民意共識、程序不正義、剝奪公民權利、決策過程草率、衝擊評估不實，並公然以謊言欺瞞中央與地方。

林淑芬並與在地民意代表共同向中央提出3點嚴正訴求，首先是內政部都委會應正式決議「退回」蘆洲南北側農業區專案通盤檢討案，主動解決審議僵局；第二，三重果菜市場必須依中央已審定的決議「原地重建」；第三，新北市府必須傾聽民意，將用地恢復為「公園用地」，並針對所有開發內容進行完整透明的計畫評估，落實民眾知情權。

內政部長劉世芳透過新聞稿表示，三重果菜批發市場案正在內政部都市計畫委員會審議，預計9月25日再次召開專案小組會議，民眾可依規申請列席提出意見，作為委員審議參考。

內政部說明，這次依據遊說法規定拜會內政部，針對會中訴求都將依照法規規範，提供給相關單位參酌。