新北淡水文旦柚獲評鑑貳等獎 農會力推在地好品質

再過一個多星期，就是一年一度的中秋佳節，而現在也是柚子文旦成熟的時節，新北市114年文旦柚果品評鑑競賽，在上週於新北市農會頒獎，而來自淡水的柚農柯進益獲得了貳等獎榮耀，新北市農會理事長就特別到柚農的農場，要來推廣淡水在地最好品質的文旦柚。

柚農柯進益表示，今年在開花期氣溫較高，因此狀況比較差一些，產量較去年少了2成左右，水分比較充足，加上今年閏月時間也足夠，可以維持良好的柚果品質。柯進益過去曾經代表淡水多次參加新北市文旦柚甜度比賽，多次拿下好成績，而眼前這些滿滿的柚子，經過一整年的細心照顧，使用套袋的方式來防蟲害，就是希望讓大家吃柚子也可以吃的健康。

農會表示，淡水柚子產區有30公頃，每年產60萬台斤，品質相當講究，甜度經過實測都有在11到13度之間，水份也足夠。

淡水農會理事長呂鈞鴻表示，淡水地區有背山面海的特殊地理位置，柯家果園位於避風的山坡地，土壤富含豐富養分的大屯火山泥，加上今年陽光充足，幫助糖分累積，因此提高果實甜度。造就了果樹生長的好環境，因此農會也希望大家可以多多支持在地柚農，來行銷在地出產的好品質文旦柚。