汐止區首捐 新北汐止福德祠捐清潔隊資源回收車

有感於環保局清潔隊人員的辛勞，今(22)日汐止區福德祠特別捐贈一輛約215萬的資源回收車，給汐止區清潔隊使用，這也是汐止區第一次有民間單位捐贈資源回收車，廟方希望拋磚引玉，更多人一起關心清潔人員安全，以實際行動支持清潔隊執行日益繁重的資源回收及清運業務。

汐止福德祠捐贈清潔車輛儀式上，包括了新北市政府秘書長邱敬斌、立委廖先翔，新北市議員白珮茹、張錦豪，以及媒合這次捐贈的汐止區長林慶豐、長安里長楊清風都出席參加，汐止福德祠有感於清潔隊每天辛苦守護市容環境，希望能拋磚引玉為汐止地區捐贈首部清潔車。

汐止福德祠主委蘇文進表示，清潔隊同仁每日早出晚歸，頂風冒雨守護市容環境，因汐止幅員遼闊、人口眾多，資源回收車短缺，工作極為繁重且辛苦；福德祠感念清潔隊辛勞付出，榮幸能拋磚引玉為汐止地區捐贈首部資源回收車，期盼在地各大宮廟能共襄盛舉、回饋地方、造福鄉里、守護環境。

新北市政府秘書長邱敬斌指出，目前新北市已有887輛垃圾車及1,272輛資源回收車提供民眾垃圾收運服務，隨著人口成長、新市鎮開發及產業轉型，清潔隊的收運負荷及路線持續增加，為維持服務品質及保障隊員行車安全，今(114)年市府合計中央補助共編列約3.1億元，已購置113輛清潔車輛與機具供各區清潔隊使用，但仍有近12.74%的垃圾車及資源回收車車齡已達15年汰換年限，急需汰舊換新，未來將持續購置清潔車輛及機具，此外，民間團體善心響應清潔車輛汰舊換新為公部門注入新動力，近三年包括宮廟、企業、社團等已累計捐贈14輛清潔車輛，本次汐止福德祠再添第15輛，展現公私協力的成果。

汐止福德祠秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，一直在做公益活動，從老人共餐、清寒獎學金、急難救助以及捐贈過消防局2台災情勘察車及器材，這次捐贈汐止區清潔隊一輛215萬的6.5噸資源回收車，守護為第一線清潔隊員的安全，也為環保工作盡一分心力。