樹林社宅基地探出廢棄物撤案 國土署允：持續盤點推動

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
國土署原要在板橋與樹林交界的樹林防洪三期整開區範圍內兩塊國有土地打造社會住宅，但因為地底挖出垃圾撤案。圖／新北市城鄉局提供
內政部國土署原訂要在板橋、樹林交界的樹林防洪三期整開區範圍中，取兩塊國有土地打造社宅，後續卻喊卡。內政部國管署解釋，兩塊基地因鑽探結果確認土地內有廢棄物掩埋，經新北市都市計畫委員會同意撤案，未來將併入樹林防洪三期整體開發區內，將持續盤點與推動社宅。

中央針對國有土地盤點，打造社會住宅，社宅預定地位於板樹體育館、省民公園兩側，當初國土署辦理汐止文高用地社宅時，經地質探鑽發現地下含有大量廢棄物只好終止，後續還衍生環評、水保解約、都市計畫撤案。

國土署說明，「板橋-4」及「板橋-19」兩基地，因鑽探結果確認土地內有廢棄物掩埋，考量廢棄物處理無法配合社會住宅興建時程，經新北市都市計畫委員會在8月22日同意撤案。未來這兩塊基地將併入樹林防洪三期整體開發區內，該區依規定仍將留設5%土地優先用於社會住宅興辦。

國土署指出，目前中央在新北市板橋、樹林區已興辦9處社會住宅共1341戶，也將持續盤點各國公有、國公營事業等單位土地，並配合整開區留設社會住宅興辦用地、都更分回或容積獎勵等方式來多元取得，提供國人居住支持。

