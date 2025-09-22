樹林社宅基地探出廢棄物撤案 國土署允：持續盤點推動
內政部國土署原訂要在板橋、樹林交界的樹林防洪三期整開區範圍中，取兩塊國有土地打造社宅，後續卻喊卡。內政部國管署解釋，兩塊基地因鑽探結果確認土地內有廢棄物掩埋，經新北市都市計畫委員會同意撤案，未來將併入樹林防洪三期整體開發區內，將持續盤點與推動社宅。
中央針對國有土地盤點，打造社會住宅，社宅預定地位於板樹體育館、省民公園兩側，當初國土署辦理汐止文高用地社宅時，經地質探鑽發現地下含有大量廢棄物只好終止，後續還衍生環評、水保解約、都市計畫撤案。
國土署說明，「板橋-4」及「板橋-19」兩基地，因鑽探結果確認土地內有廢棄物掩埋，考量廢棄物處理無法配合社會住宅興建時程，經新北市都市計畫委員會在8月22日同意撤案。未來這兩塊基地將併入樹林防洪三期整體開發區內，該區依規定仍將留設5%土地優先用於社會住宅興辦。
國土署指出，目前中央在新北市板橋、樹林區已興辦9處社會住宅共1341戶，也將持續盤點各國公有、國公營事業等單位土地，並配合整開區留設社會住宅興辦用地、都更分回或容積獎勵等方式來多元取得，提供國人居住支持。
