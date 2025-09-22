快訊

不斷更新／高雄5區放颱風假！竹縣台南也宣布了 強颱樺加沙撲台停班課一覽

氣象署新增發布雙東大雷雨即時訊息 持續至19時30分止

台大急診爆滿！「走廊醫學」場景震撼 台大醫靠這招釋出600床

新北汐止湖興里咖啡課驗收完美結業 學員們愛上咖啡

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
咖啡測驗包括萃取率、濃度、溫度共三點，學員們都很努力要通過測驗。 圖／觀天下有線電視提供
咖啡測驗包括萃取率、濃度、溫度共三點，學員們都很努力要通過測驗。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區湖興市民活動中心的手沖咖啡課程，經過幾堂課的學習，學員已經具有基本的手沖技巧，最後一堂結業式，老師進行驗收，看看學員們手沖咖啡學的如何，學員們說，現在學會為自己沖一杯好咖啡，真的很開心。

咖啡老師唐芯表示，這是湖興里咖啡班最後一堂課，有做最後的驗收，測驗的包括萃取率、濃度、溫度共三點，只要溫度到達、萃取率也到達了，濃度也到達了，就非常棒，每位學員都很開心，收獲很多。

咖啡班學員說，之前都是喝濾掛式的咖啡，因為看到老師開了咖啡課就決定報名來學，上了課之後，就比較會去看咖啡豆產地、還有是屬於那一種烘焙，就會比以前更會看很多的資訊，手沖咖啡也從以前都隨便亂沖，到現在比較會注意那些數據跟操作的方法，結業了要測驗，有4關要過，還蠻困難的，每項要達標都有它的條件，在家沖咖啡都不會注意到，是蠻難得的經驗。

湖興里長郭書成提到，伯爵山莊很多人愛喝咖啡，所以如何自己學會手沖高級咖啡，大家都超級喜歡，看到里民每個禮拜都來活動中心上課，很努力要通過測驗，很開心活動中心變成一個充滿咖啡香、很有文化的地方。

咖啡豆 汐止 產地

延伸閱讀

新北大巨蛋選址將公布 劉和然新加坡取經盼能辦這項活動

汐止福德祠捐贈資源回收車 新北近3年民間捐助15輛清潔車輛助守護環境

新北五股守讓堂向教師致敬 免費造型彩妝變身

教師節「風格優雅派對」登場 守讓堂打造專屬老師時光

相關新聞

內湖區3784戶突停電！金湖路等處受影響 台電：晚間7時多復電

台北市內湖區今天傍晚4時20分停電，影響範圍包含內湖金湖路、成功路四段等處，共計3784戶停電，由於美國在台協會AIT也...

樹林社宅基地探出廢棄物撤案 國土署允：持續盤點推動

內政部國土署原訂要在板橋、樹林交界的樹林防洪三期整開區範圍中，取兩塊國有土地打造社宅，後續卻喊卡。內政部國管署解釋，兩塊...

新北市警察局瑞芳分局第3季治安會報 強化防詐並推新措施

新北市警察局瑞芳分局於今(22)日召開114年第3季治安會報，由分局長沈明義主持，邀集地方民代、里長及各機關代表出席，共同檢視轄區治安及交通狀況，並研擬強化防制策略。

新北瑞芳多處高地區域嚴重缺水 居民苦等供水

受持續乾旱影響，新北市瑞芳區多處地勢較高地區近日供水困難，龍鎮里與柑坪里部分區域甚至無預警停水長達七天，嚴重影響居民日常生活。雖然近日已出現降雨，但水源供應尚未明顯改善，水壓不足問題仍然持續，影響民眾日常生活，引發廣泛民怨。

扶輪社彩繪淡水16年不間斷 小學生用畫筆記錄家鄉之美

國際扶輪社3522地區在新北市淡水區真理大學，舉辦第16屆彩繪淡水寫生活動，國際扶輪3522地區總監表示，真理大學風景相當美麗，又是名勝景點，在這裡舉辦寫生相當適合，當天活動超過2百人參與，天氣晴朗是非常適合寫生的氣候，許多來自淡水北海岸地區各國小學童及家長報名參加。

新北汐止湖興里咖啡課驗收完美結業 學員們愛上咖啡

汐止區湖興市民活動中心的手沖咖啡課程，經過幾堂課的學習，學員已經具有基本的手沖技巧，最後一堂結業式，老師進行驗收，看看學員們手沖咖啡學的如何，學員們說，現在學會為自己沖一杯好咖啡，真的很開心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。