新北汐止湖興里咖啡課驗收完美結業 學員們愛上咖啡

汐止區湖興市民活動中心的手沖咖啡課程，經過幾堂課的學習，學員已經具有基本的手沖技巧，最後一堂結業式，老師進行驗收，看看學員們手沖咖啡學的如何，學員們說，現在學會為自己沖一杯好咖啡，真的很開心。

咖啡老師唐芯表示，這是湖興里咖啡班最後一堂課，有做最後的驗收，測驗的包括萃取率、濃度、溫度共三點，只要溫度到達、萃取率也到達了，濃度也到達了，就非常棒，每位學員都很開心，收獲很多。

咖啡班學員說，之前都是喝濾掛式的咖啡，因為看到老師開了咖啡課就決定報名來學，上了課之後，就比較會去看咖啡豆的產地、還有是屬於那一種烘焙，就會比以前更會看很多的資訊，手沖咖啡也從以前都隨便亂沖，到現在比較會注意那些數據跟操作的方法，結業了要測驗，有4關要過，還蠻困難的，每項要達標都有它的條件，在家沖咖啡都不會注意到，是蠻難得的經驗。

湖興里長郭書成提到，伯爵山莊很多人愛喝咖啡，所以如何自己學會手沖高級咖啡，大家都超級喜歡，看到里民每個禮拜都來活動中心上課，很努力要通過測驗，很開心活動中心變成一個充滿咖啡香、很有文化的地方。