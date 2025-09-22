快訊

扶輪社彩繪淡水16年不間斷 小學生用畫筆記錄家鄉之美

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
期望小朋友們透過寫生比賽，不只是爭取名次而是能在過程中培養觀察力、想像力，還有對環境的珍惜。 圖／紅樹林有線電視提供
期望小朋友們透過寫生比賽，不只是爭取名次而是能在過程中培養觀察力、想像力，還有對環境的珍惜。 圖／紅樹林有線電視提供

國際扶輪社3522地區在新北市淡水區真理大學，舉辦第16屆彩繪淡水寫生活動，國際扶輪3522地區總監表示，真理大學風景相當美麗，又是名勝景點，在這裡舉辦寫生相當適合，當天活動超過2百人參與，天氣晴朗是非常適合寫生的氣候，許多來自淡水北海岸地區各國小學童及家長報名參加。

國際扶輪3522地區總監林政邦表示，今年正式邁入第十六屆的彩繪淡水活動，滬尾扶輪社當初會開始辦這個比賽，其實就是想讓小朋友透過畫畫來接觸藝術，也希望他們能用自己的角度，把淡水的古蹟、風景記錄下來，留下對家鄉美好的印象。

今年參與的對象主要還是大淡水地區的小學生，期望小朋友們透過這場比賽，不只是爭取名次而是能在過程中培養觀察力、想像力，還有對環境的珍惜。更可以讓家長陪著孩子增進親子關係，扶輪社社員內心都非常感動，也都覺得這是一項非常有意義的社會服務，並期望能延續扶輪社的精神持續承辦下去。

